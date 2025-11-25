Les Raptors s’offrent un tour de grand huit face à Cleveland !

Et de huit pour les Raptors ! Portés par Brandon Ingram et toujours aussi incisifs des deux côtés du parquet, les Canadiens ont mené la vie dure aux Cavaliers qui ont fini par craquer une première fois juste avant la pause, puis dans un final à sens unique pour l’emporter 110-99 et maintenir la cadence sur le podium de la Conférence Est !

Cleveland avait réussi à prendre le meilleur dans le premier acte avec un 9-2 auquel Sandro Mamukelashvili a répondu par deux flèches à 3-points pour égaliser à 23-23. Le duo Mitchell-Mobley a répondu, avec de la réussite extérieure pour Evan Mobley, qui a ensuite passé le relais à Nae’Qwan Tomlin pour deux paniers à 3-points de plus pour faire passer les Cavs à +8 (42-50).

En moins de trois minutes, Toronto a repris les commandes en passant un 15-2 pour terminer la première mi-temps, série initiée par trois paniers d’Immanuel Quickley et conclu par l’inévitable Brandon Ingram (57-54). Ce dernier a pris le match à son compte au retour des vestiaires en faisant l’étalage de ses aptitudes en attaque pour scorer 15 points, entre ses deux paniers derrière l’arc, son dunk après un drive tranchant ou encore un 2+1 pour faire progressivement plier Cleveland. Avec l’aide d’un Jamal Shead inspiré, c’est encore lui qui a bouclé un 8-0 pour permettre aux Canadiens de faire la différence (88-74).

Les hommes de Kenny Atkinson n’ont toutefois pas tardé à rectifier le tir, portés par un Donovan Mitchell en mission. Après les relais de Chris Livingston puis Thomas Bryant à 3-points, c’est Donovan Mitchell qui a mis la pression en calmant la Scotiabank Arena sur deux paniers à 3-points coup sur coup pour ramener l’écart à -4 (103-99). Toronto n’a pas tremblé, avec un 3-points de Brandon Ingram en guise de réponse, puis une défense décisive de Scottie Barnes face à Evan Mobley. De quoi maintenir la dynamique en faveur des Raptors, qui sont repassés à +11 grâce à deux lancers de Jamal Shead et un ultime panier de Scottie Barnes après le contre de Jaylon Tyson sur Brandon Ingram.

L’essentiel est là avec une huitième victoire consécutive pour Toronto qui continue de coller aux basques des Pistons (110-99).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Toronto s’accroche. Le talent ne suffit pas en NBA, et les Raptors affichent ce supplément d’âme qui fait la différence depuis le début de saison. Et au même titre qu’Erik Spoelstra l’a fait ce week-end, Darko Rajakovic doit savourer son coup après un mois de compétition, car personne n’aurait imaginé ces Raptors pointer à la deuxième place de la conférence avec une série en cours de huit succès. Miami et Toronto se rejoignent également par leur dureté, une qualité indispensable pour réussir à l’Est.

– Cleveland connaît sa bête noire. Et de trois ! Cleveland et Toronto ont déjà croisé le fer à trois reprises cette saison, et ce sont les Raptors qui l’ont emporté à trois reprises face à la meilleure équipe de l’Est de la saison dernière ! Pour la première fois, les deux équipes se retrouvaient à Toronto, et ce sont donc à nouveau les hommes de Darko Rajakovic qui ont eu le dernier mot.

– Brandon Ingram en mode “mini KD”. Le Brandon Ingram qu’on aime voir, qui ne force pas son jeu mais qui brille par l’étendue de sa palette offensive. 37 points, son record cette saison, avec un joli 5/11 de loin (son record cette saison également) et un repère constant pour l’attaque des Raptors tout au long du match, à l’image de son panier décisif lorsque Cleveland est revenu à -4.

– La fin de match des Raptors. Cleveland a bien tenté de remettre la pression dans le final en parvenant à revenir à deux possessions lorsque Donovan Mitchell a enchaîné deux paniers à 3-points. Mais même si Toronto possède l’un des plus jeunes effectifs de la ligue, les locaux ont parfaitement su gérer leur coup, avec d’abord le 3-points de “franchise player” de Brandon Ingram, puis deux séquences défensives qui ont fait dérailler Cleveland pour de bon.

