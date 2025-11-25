Tyler Herro décisif dès sans retour face aux Mavericks

Derrière les Pistons et les Raptors, le Heat est la troisième équipe en forme – et au classement – à l’Est. Les Floridiens ont profité de la venue des Mavs pour enchaîner une cinquième victoire de rang. Et profité, surtout, du retour à la compétition de Tyler Herro, qui n’avait pas encore joué cette saison.

Pour ne rien gâcher, celui-ci a signé un « floater » décisif dans la dernière minute pour sceller la victoire de sa formation qui disputait son 3e match en quatre soirées, et évoluait sans trois cadres (Norman Powell, Andrew Wiggins et Nikola Jovic).

Particulièrement à l’aise et adroit à mi-distance et près du cercle, l’arrière a été soutenu par son secteur intérieur, Bam Adebayo (17 points) et surtout Kel’el Ware, auteur d’un gros double-double à 20 points et 18 rebonds. De quoi asseoir la domination dans la raquette des Floridiens sur les Texans dans cette partie (rebonds, points dans la raquette…).

Deux occasions manquées par PJ Washington

Pourtant en tête à la pause (52-44) et tranquille pendant le troisième quart-temps avec plus de 10 points d’avance, le Heat a dû s’employer dans la dernière période avec une poussée texane portée par un PJ Washington en réussite (27 points), soutenu par quelques tirs lointains de Klay Thompson.

À une minute de la fin, Cooper Flagg, auteur d’une sortie mitigée, s’envolait à nouveau vers le cercle avec sa main gauche pour obtenir la faute et égaliser à 102 partout. Bam Adebayo manquait alors son tir ligne de fond, offrant à la formation de Jason Kidd l’occasion de repasser devant.

Le même Adebayo se rachetait en interceptant – beaucoup trop facilement – la remise en jeu d’après temps-mort de Dallas, puis Tyler Herro se chargeait de convertir son « floater » arc-en-ciel en semi-transition. PJ Washington manquait ensuite un bon tir dans le corner, puis manquait une seconde chance après un ballon perdu, cette fois, par le Heat sur une autre remise en jeu.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Klay Thompson se « chauffe » encore avec un banc. Décidément, les bancs adverses occupent beaucoup le shooteur des Mavs en ce moment. Après un échange houleux deux jours plus tôt avec celui des Grizzlies, et notamment Ja Morant qu’il avait clashé dans le vestiaire, Klay Thompson a cette fois échangé des mots avec les remplaçants du Heat, parmi lesquels son ancien coéquipier aux Warriors, Andrew Wiggins. Klay Thompson a écopé d’une faute technique pour s’être retourné vers eux et pointé du doigt en leur direction après un panier primé converti devant eux dans le corner.

– Le Heat quasi imprenable dans son antre. Équipe en forme de la conférence Est, le Heat s’appuie sur un excellent bilan à domicile : désormais huit victoires en neuf rencontres disputées au sein du Kaseya Center. Seuls les Cavs ont été capables de s’y imposer le 12 novembre dernier. Ailleurs dans la ligue, les Knicks affichent le même bilan, tandis que le Thunder n’a toujours pas perdu dans sa salle (8v-0d).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.