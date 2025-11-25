Les Knicks giflent encore les Nets dans le derby

Après un premier quart-temps sans éclat, mais globalement dominé par les Nets, il faut attendre le début du deuxième pour voir les Knicks placer le premier coup d’accélérateur, terrible : 17-2 ! Attendu contre un secteur intérieur assez faiblard, Karl-Anthony Towns est à l’initiative de « run » et il fait la totale à ses défenseurs, en attaquant constamment le cercle.

Une bonne manière de compenser le manque d’adresse extérieure de New York, tandis que Noah Clowney, Michael Porter Jr. et Nic Claxton se relaient pour limiter la casse avant la pause, avec un 14-4, en allant chercher leurs points sur la ligne (51-48).

Incontrôlable, Karl-Anthony Towns reprend ensuite son entreprise de démolition dans la raquette de Brooklyn. Il martyrise les uns après les autres ses vis-à-vis, étant en prime aidé par un Mikal Bridges plus agressif offensivement, et l’écart repasse au-delà de la dizaine. Noah Clowney fait de son mieux pour maintenir les Nets au contact, sauf que l’adresse à 3-points est en hausse et le résultat est sans appel (89-75).

Si Noah Clowney, encore lui, et le rookie Drake Powell tentent d’enflammer la partie en ramenant les leurs à -10, Jordan Clarkson puis l’inévitable Karl-Anthony Towns s’assurent d’initier un 14-5 qui tue le suspense pour de bon. Jalen Brunson se charge de planter les derniers clous du cercueil et les Knicks s’envolent, logiquement, vers un nouveau succès dans le derby (113-100).

L’homme de la soirée n’est autre que Karl-Anthony Towns : 37 points et 12 rebonds en 33 minutes (à 14/20 au shoot). Jalen Brunson a été parfait dans l’ombre (27 points), alors que Noah Clowney en profite pour signer le meilleur match de sa carrière avec 31 points (à 7/13 à 3-points).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Karl-Anthony Towns contrôle la raquette. Si les Knicks ont pu infliger un 52-28 aux Nets au niveau des points marqués dans la peinture, c’est avant tout parce que Karl-Anthony Towns s’est amusé avec Nic Claxton, Day’Ron Sharpe, Noah Clowney ou encore Jalen Wilson. Plus costaud, plus mobile et plus technique que ses défenseurs, « KAT » leur a fait vivre un calvaire durant toute la soirée. Dès que les hommes de Mike Brown avaient besoin d’un « run », ils se tournaient vers leur All-Star, précieux au moment où les tirs primés ne tombaient pas dedans en première période.

– New York poursuit sa série contre Brooklyn. Cela fait donc douze victoires consécutives pour les Knicks face aux Nets et ils n’ont plus perdu le derby new-yorkais depuis le 28 janvier 2023, soit près de trois ans. À une époque où seuls Jalen Brunson, Miles McBride, Nic Claxton et Day’Ron Sharpe se trouvaient déjà dans les rangs des Knicks ou des Nets.

– Le zéro pointé de Brooklyn à la maison. Les Nets n’ont remporté que 3 de leurs 17 matchs jusqu’à présent, mais aucune de ces victoires n’a eu lieu au Barclays Center, où les hommes de Jordi Fernandez pointent donc à huit défaites en autant de confrontations. Peut-être que cette vilaine série prendra fin vendredi, avec la réception des Sixers.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.