Les Nuggets se reprennent non sans mal chez les Grizzlies

Derrière l’intouchable Thunder, les Nuggets sont bien prétendants au statut de “meilleur du reste” en ce début de saison. Denver s’est ainsi imposé à Memphis (115-125), mais a dû batailler jusqu’au bout pour y parvenir.

Le début de match est poussif pour les joueurs de David Adelman, qui n’inscrivent leurs premiers points qu’après 2 minutes 40 de jeu. Heureusement pour eux, les Grizzlies ne sont pas plus en réussite, à l’exception de Jaylen Wells. Memphis perd en plus Zach Edey, touché à la tête et qui ne reviendra pas en jeu.

Un mal bien comblé par l’apport du banc. Le match s’emballe un peu, et Jamal Murray entre en scène. Le Canadien est l’artisan de la première série de la partie, un 8-0 express pour offrir aux visiteurs leur première avance (18-25). Denver tente bien de compenser sa maladresse par son activité au rebond offensif mais à 11/31 au tir, difficile de vraiment faire la différence.

Celle-ci se fait, petit exploit, en se privant à la fois de Murray et de Nikola Jokic, alors que le meneur est habituellement sur le parquet quand son leader souffle. Le pari fonctionne à merveille, grâce à une défense de zone très efficace. Jonas Valanciunas sous le cercle, Tim Hardaway Jr par sa réussite à 3-points, ou Zeke Nnaji par son activité…

Tout le monde est au diapason, et Denver peut passer six minutes avec son équipe B. Quand Valanciunas rend les clés du camion à Jokic, l’avance est désormais de 13 longueurs (33-46). Les titulaires appliquent moins bien la zone, et Memphis trouve de l’adresse extérieure avec l’étonnant Jock Landale (11 points dans le deuxième quart) comme principal artilleur. Denver mène à la pause, mais n’est pas à l’abri (54-62).

Nikola Jokic depuis le logo

Et la tendance se poursuit au retour des vestiaires. Les Grizzlies ont du mordant, et n’hésitent pas à tenter leur chance de loin dès que l’occasion se présente. Ce troisième quart devient un peu fou le temps de quatre minutes où tout rentre des deux côtés. Cam Spencer et Peyton Watson se rendent les amabilités longue distance dans un superbe duel. Watson est remarquable (14 points dans le troisième quart, 27 au final) pour compenser l’absence d’Aaron Gordon, et fait beaucoup de bien aux siens sur une claquette dans les dernières secondes de la période alors que Memphis était revenu à une possession.

La punition est rude pour les locaux, et Nikola Jokic, plus impliqué à la distribution qu’au scoring jusqu’ici, enfonce le clou en marquant au buzzer du troisième quart – et en toute décontraction – depuis le rond central !

Denver pense avoir fait le plus dur, surtout que les minutes sans Nikola Jokic sont une nouvelle fois très bien gérées dans le quatrième quart-temps. Jamal Murray poursuit son très bon match (29 points, 8 passes) en lisant parfaitement les prises à deux adverses.

Cam Johnson, d’un 3+1, donne 17 points d’avance aux siens (91-108). Mais il reste un peu plus de sept minutes, et Memphis réplique d’un 12-0 avec un nouveau bon passage de Landale. Il faut un dernier coup de collier du tandem Murray – Jokic, impliqué sur tous les paniers des Nuggets dans les quatre dernières minutes pour assurer la victoire.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Nouveau triple-double de routine pour Nikola Jokic. Cela faisait deux matchs que le Serbe ne terminait pas en trois dimensions. Impair réparé avec 17 points, 10 rebonds mais surtout 16 passes décisives. Nikola Jokic a pourtant été presque discret au scoring, se contentant de neuf tirs, seulement le cinquième total des Nuggets dans ce match. Jamal Murray et Peyton Watson, avec leurs 43 tentatives cumulées, ont pris en charge la finition.

– Denver rime avec extérieur. Face à des Grizzlies qui n’ont rien lâché, les Nuggets ont dû se montrer très adroits pour tenir le choc. Après un premier quart-temps compliqué, les visiteurs ont signé un 18/30 à 3-points ! Le quatuor Murray – Watson – Jokic – Johnson termine à lui seul à 17/29 sur l’ensemble du match. Extérieur aussi comme la sixième victoire consécutive loin des Rocheuses pour Denver, accroché à sa deuxième place de la Conférence Ouest (13 victoires – 4 défaites).

– Les Grizzlies vaillants. Sans Ja Morant et avec Jaren Jackson Jr très maladroit (1/8 à 3-points), les hommes de Tuomas Iisalo n’ont pas baissé les bras. Le banc a été admirable avec 64 points dont 26 points et 10 rebonds de l’épatant Jock Landale. Cela ne gagne pas encore mais cette attitude combative est déjà une petite amélioration à noter pour Memphis.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.