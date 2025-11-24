Jouer chaque minute à fond, le secret d’un Thunder historique

Se reposer sur ses lauriers ? Très peu pour le Thunder. Le champion en titre avait un message à faire passer dans ce début de saison, et en particulier dimanche face aux Blazers. Contre la seule équipe qui l’avait fait chuter depuis la reprise, Oklahoma City a attaqué le match pied au plancher pour ne jamais être mis en danger. Le symbole de cette formation, en totale maîtrise de son sujet.

OKC menait déjà 39-18 après 12 minutes contre Portland et n’a plus desserré l’étreinte. La recette était déjà bien maîtrisée en 2024/25, et le tenant du titre semble loin de s’en lasser.

« On regarde chacun de ces matchs sur 48 minutes, et c’est tout ce qui compte » a résumé le Belge Ajay Mitchell en conférence de presse. « Peu importe que nous menions de 20, 30 points, nous voulons jouer de la même manière pendant 48 minutes. Et je pense que nous faisons ça depuis toujours. C’est vraiment important parce que nous voulons continuer de construire. Chaque match est une opportunité pour nous de progresser. »

Dans le Top 10 de l’histoire

C’est souvent l’écueil (ou le cliché) pour les équipes après avoir atteint le Graal : comment gérer la redescente et éviter la décompression. Les deux premières victoires de la saison arrachées après deux prolongations contre les Rockets et les Pacers ont pu laisser imaginer un Thunder plus poussif au démarrage.

Le voilà désormais sur son rythme de croisière retrouvé… et même accéléré car après 18 matchs la saison dernière, Oklahoma City pointait à un bilan déjà très bon de 14 victoires pour 4 défaites. Ce lundi, il est de 17 succès pour un maigre revers, la dixième équipe de l’histoire à débuter la saison régulière sur un 17-1.

18-0

Golden State Warriors | 2015-2016

17-1

New York Knicks | 1969-1970

Milwaukee Bucks | 1970-1971

Milwaukee Bucks | 1971-1972

Portland Trail Blazers | 1990-1991

Houston Rockets | 1993-1994

Chicago Bulls | 1996-1997

Dallas Mavericks | 2002-2003

Cleveland Cavaliers | 2024-2025

Oklahoma City Thunder | 2025-2026

De tous ces départs furieux, le Thunder est même un des plus impressionnants. OKC possède le meilleur différentiel de points de ces dix parcours (+305), plus fort encore que les Warriors de 2015/16 (+288), alors invaincus et qui finiront avec la meilleure saison régulière de l’histoire (73 victoires – 9 défaites).

« Je n’aime pas comparer, je pense simplement que l’on se bat au maximum à chaque fois qu’on est sur le terrain » explique presque simplement Mark Daigneault. « On essaie d’améliorer nos habitudes et nos fondamentaux au fil de la saison. D’apprendre de chaque match, et de recommencer. Vous n’êtes jamais aussi bon que vous l’êtes au match suivant, au moment suivant. Contre Utah dans le premier quart (l’avant-dernier match du Thunder, ndlr), nous étions sur les talons, nous avions encaissé 44 points. Rien de ces 20 premiers matchs ou de la saison dernière n’est éternel. Vous devez le faire encore et encore. Et cette équipe le comprend. C’est une des choses que j’apprécie chez elle. Donc nous devons apprendre du match de ce soir, et recommencer mercredi. »

Cette série est d’autant plus remarquable que la deuxième option Jalen Williams n’a toujours pas joué une seule minute de la saison, tout comme le « lottery pick » de la saison dernière Nikola Topic ou le premier tour de cette saison, Thomas Sorber, forfait pour la saison.

D’autres cadres comme Lu Dort, Aaron Wiggins, Isaiah Joe ou Alex Caruso ont également manqué plusieurs rencontres. Sans rien changer à la dynamique irrésistible d’Oklahoma City.

« SGA » encore dispensé de quatrième quart-temps

Insatiable, le Thunder l’est de bout en bout des rencontres et peut se permettre de se passer de Shai Gilgeous-Alexander en fin de match comme dimanche. La rencontre face aux Blazers était la 11e de la saison durant laquelle « SGA » n’a pas joué la moindre seconde du quatrième quart-temps. C’est l’opportunité pour le Canadien de s’économiser alors que la saison est encore longue, tout en offrant aux joueurs de rotation et aux jeunes pousses de l’effectif du temps de jeu significatif (onze joueurs au-dessus des dix minutes de moyenne) pour pouvoir progresser.

« Nous essayons de maximiser chaque minute quelles que soient les circonstances » assure Mark Daigneault. « Et quand le score est ce qu’il est, nous essayons d’en profiter de toutes les manières que nous pouvons. »

Le Thunder enchaîne désormais onze matchs contre des équipes de l’Ouest, à commencer mercredi par un remake de la finale de conférence des derniers playoffs contre les Wolves qui avait flirté avec la démonstration (4-1 et trois succès par au moins 15 points d’avance). Et si Oklahoma City a besoin d’un éventuel rappel à l’ordre contre l’excès de confiance, démarrer fort n’est pas une assurance de succès. Les Cavaliers, partis eux aussi sur un 17-1 la saison dernière ont été éliminés dès les demi-finales de conférence. Sur les neuf équipes avec un tel bilan, moins de la moitié (Knicks 1970, Bucks 1971, Rockets 1994, Bulls 1997) ont terminé la saison en tant que champions.