Le Thunder n’avait pas de temps à perdre face aux Blazers

Publié le 24/11/2025 à 6:13
OKC n’a fait qu’une bouchée de Portland, porté d’entrée par un Shai Gilgeous-Alexander survolté (37 points à 13/18 au tir, 7 passes décisives en 30 minutes), pour rester invaincu à domicile (122-95).

Shai Gilgeous-Alexander et le ThunderNouvelle démonstration de force du Thunder, qui a profité de la venue de Portland cette nuit pour s’offrir un nouveau match plein, remporté 122-95. Auteur de 37 points et 7 passes décisives, Shai Gilgeous-Alexander a dominé les débats, en premier quart-temps notamment, pour mettre rapidement les Blazers hors d’état de nuire.

Le meneur d’Oklahoma City a en effet scoré 17 de ses 37 points lors des onze premières minutes du match, faisant rimer agressivité avec efficacité pour permettre aux locaux de virer à +21 dès la fin du premier acte (39-18). Passés à -25 dans la foulée sur un dunk d’Ousmane Dieng (43-18), les Blazers n’ont plus vu le jour du match, se retrouvant à bonne distance à la pause après un nouveau passage remarqué de SGA (67-46).

Ce dernier est ensuite passé en mode passeur dans le troisième quart-temps, pour faire briller Cason Wallace, Chet Holmgren, Alex Caruso puis le tadem Williams-Joe à 3-points pour maintenir sa formation en position favorable, au point de retourner sur le banc pour le quatrième quart-temps (96-68).

Le dernier acte n’aura eu qu’un seul intérêt du point de vue franco-français puisque Sidy Cissoko (7 points, 3 passes décisives) et Rayan Rupert (10 points, 5 rebonds) d’un côté et Ousmane Dieng (8 points à 2/3 à 3-points) de l’autre ont pu en profiter pour se montrer en attaque et faire le plein de confiance.

Pour le reste, OKC a pu s’adjuger la victoire, déjà la 17e en 18 matchs (122-95) !

CE QU’IL FAUT RETENIR

Vengeance ! Il y a près de trois semaines, Portland avait eu la mauvaise idée de faire tomber OKC pour la première fois de la saison au deuxième soir d’un back-to-back à l’extérieur pour le Thunder. Pour les retrouvailles en Oklahoma, les Blazers étaient donc attendus de pied ferme. Et la réponse des hommes de Mark Daigneault n’aura pas tardé ! +25 après moins de quinze minutes de jeu et un match à sens unique en guise de vengeance. Portland a pu le noter, ce Thunder est rancunier !

Le grand 8 pour OKC. Leader incontesté à l’Ouest, meilleur bilan de la ligue, le Thunder peut aussi se targuer d’être toujours invaincu à domicile cette saison avec un bilan de huit victoires en huit matchs au Paycom Center. C’est la seule équipe de la ligue à n’avoir encore essuyé aucune défaite à la maison après un mois de compétition.

Un SGA expéditif. Incroyable SGA ! 17 points en 11 minutes pour lancer son festival, à 6/7 au tir, avec un manqué… immanquable près du cercle pour le priver du perfect ! 30 points à la mi-temps, et un troisième quart-temps où il a régalé ses coéquipiers avant de retourner sur le banc. C’est la 13e fois en 18 matchs qu’il passe le quatrième quart-temps sur le banc depuis le début de la saison. 37 points à 13/18 au tir, 7 passes décisives à l’arrivée en 30 minutes passées sur le parquet. Vite fait, bien fait !

Rayan Rupert au cœur de l’action. Alors que l’écart flirtait déjà avec les 25 points avant même le milieu du deuxième quart-temps, l’arrière français s’est retrouvé dans l’œil du cyclone à cause d’une faute un peu sèche sur Ajay Mitchell en contre-attaque. À première vue, la chute du joueur d’OKC semblait plus impressionnante que la faute, sauf que les arbitres ont quand même sanctionné Rayan Rupert d’un Flagrant 1 pour avoir tiré le maillot de son adversaire dans les airs. Rapidement venu demander des explications avec Alex Caruso, Isaiah Hartenstein a quant à lui récolté une faute technique.

Oklahoma City / 122 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
I. Hartenstein 22 3/9 0/0 1/2 2 12 14 3 2 0 2 3 +18 7 18
C. Holmgren 25 2/8 0/3 1/2 2 7 9 4 2 0 3 3 +5 5 11
S. Gilgeous-Alexander 30 13/18 2/3 9/9 2 3 5 7 3 2 1 0 +27 37 45
L. Dort 21 2/6 1/5 0/0 2 2 4 0 4 1 0 0 +7 5 6
C. Wallace 27 3/9 1/5 0/0 2 0 2 1 1 2 1 0 +11 7 5
Jay. Williams 14 1/3 1/2 2/4 0 2 2 4 4 0 1 0 +8 5 6
B. Barnhizer 8 2/3 1/1 0/0 1 2 3 1 0 0 1 0 -2 5 7
O. Dieng 15 3/5 2/3 0/0 0 2 2 1 2 0 0 0 -1 8 9
B. Carlson 9 3/4 2/3 0/0 0 1 1 2 0 0 0 1 -2 8 11
A. Caruso 14 2/3 1/1 0/0 1 1 2 3 3 1 0 0 +25 5 10
I. Joe 24 3/7 2/6 2/2 0 2 2 1 1 1 2 1 +15 10 9
C. Youngblood 8 0/2 0/2 0/0 0 2 2 2 0 0 1 0 0 0 1
A. Mitchell 24 8/8 2/2 2/4 0 1 1 4 1 2 2 0 +24 20 23
Total 45/85 15/36 17/23 12 37 49 33 23 9 14 8 122
Portland / 95 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
J. Grant 24 6/8 3/4 6/6 1 2 3 2 2 1 4 0 -29 21 21
T. Camara 27 2/6 0/3 0/0 4 2 6 3 3 2 1 1 -11 4 11
D. Avdija 24 4/16 1/8 2/3 1 4 5 1 2 1 2 0 -4 11 3
D. Clingan 20 2/5 2/4 2/4 2 6 8 2 5 0 2 2 +2 8 13
S. Cissoko 27 3/7 1/3 0/1 1 1 2 3 1 0 1 0 -10 7 6
K. Murray 27 3/9 0/3 3/4 5 2 7 0 2 1 1 0 -23 9 9
D. Reath 19 3/7 0/4 0/0 1 2 3 0 1 2 0 0 -18 6 7
Y. Hansen 18 3/11 1/6 1/1 0 4 4 3 1 0 0 1 -6 8 8
C. Love 26 3/13 1/8 1/2 1 1 2 2 1 0 2 0 -27 8 -1
J. Cooke 13 1/3 1/2 0/0 0 0 0 2 0 0 1 0 -4 3 2
R. Rupert 16 4/7 2/2 0/0 0 5 5 0 1 1 2 0 -5 10 11
Total 34/92 12/47 15/21 16 29 45 18 19 8 16 4 95

