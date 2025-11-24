Le Thunder n’avait pas de temps à perdre face aux Blazers

Nouvelle démonstration de force du Thunder, qui a profité de la venue de Portland cette nuit pour s’offrir un nouveau match plein, remporté 122-95. Auteur de 37 points et 7 passes décisives, Shai Gilgeous-Alexander a dominé les débats, en premier quart-temps notamment, pour mettre rapidement les Blazers hors d’état de nuire.

Le meneur d’Oklahoma City a en effet scoré 17 de ses 37 points lors des onze premières minutes du match, faisant rimer agressivité avec efficacité pour permettre aux locaux de virer à +21 dès la fin du premier acte (39-18). Passés à -25 dans la foulée sur un dunk d’Ousmane Dieng (43-18), les Blazers n’ont plus vu le jour du match, se retrouvant à bonne distance à la pause après un nouveau passage remarqué de SGA (67-46).

Ce dernier est ensuite passé en mode passeur dans le troisième quart-temps, pour faire briller Cason Wallace, Chet Holmgren, Alex Caruso puis le tadem Williams-Joe à 3-points pour maintenir sa formation en position favorable, au point de retourner sur le banc pour le quatrième quart-temps (96-68).

Le dernier acte n’aura eu qu’un seul intérêt du point de vue franco-français puisque Sidy Cissoko (7 points, 3 passes décisives) et Rayan Rupert (10 points, 5 rebonds) d’un côté et Ousmane Dieng (8 points à 2/3 à 3-points) de l’autre ont pu en profiter pour se montrer en attaque et faire le plein de confiance.

Pour le reste, OKC a pu s’adjuger la victoire, déjà la 17e en 18 matchs (122-95) !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Vengeance ! Il y a près de trois semaines, Portland avait eu la mauvaise idée de faire tomber OKC pour la première fois de la saison au deuxième soir d’un back-to-back à l’extérieur pour le Thunder. Pour les retrouvailles en Oklahoma, les Blazers étaient donc attendus de pied ferme. Et la réponse des hommes de Mark Daigneault n’aura pas tardé ! +25 après moins de quinze minutes de jeu et un match à sens unique en guise de vengeance. Portland a pu le noter, ce Thunder est rancunier !

– Le grand 8 pour OKC. Leader incontesté à l’Ouest, meilleur bilan de la ligue, le Thunder peut aussi se targuer d’être toujours invaincu à domicile cette saison avec un bilan de huit victoires en huit matchs au Paycom Center. C’est la seule équipe de la ligue à n’avoir encore essuyé aucune défaite à la maison après un mois de compétition.

– Un SGA expéditif. Incroyable SGA ! 17 points en 11 minutes pour lancer son festival, à 6/7 au tir, avec un manqué… immanquable près du cercle pour le priver du perfect ! 30 points à la mi-temps, et un troisième quart-temps où il a régalé ses coéquipiers avant de retourner sur le banc. C’est la 13e fois en 18 matchs qu’il passe le quatrième quart-temps sur le banc depuis le début de la saison. 37 points à 13/18 au tir, 7 passes décisives à l’arrivée en 30 minutes passées sur le parquet. Vite fait, bien fait !

– Rayan Rupert au cœur de l’action. Alors que l’écart flirtait déjà avec les 25 points avant même le milieu du deuxième quart-temps, l’arrière français s’est retrouvé dans l’œil du cyclone à cause d’une faute un peu sèche sur Ajay Mitchell en contre-attaque. À première vue, la chute du joueur d’OKC semblait plus impressionnante que la faute, sauf que les arbitres ont quand même sanctionné Rayan Rupert d’un Flagrant 1 pour avoir tiré le maillot de son adversaire dans les airs. Rapidement venu demander des explications avec Alex Caruso, Isaiah Hartenstein a quant à lui récolté une faute technique.