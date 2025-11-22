Utah ne résiste pas à la superbe adresse à 3-points du Thunder

Toujours en quête de sa première victoire dans cette NBA Cup, le Jazz recevait une équipe d’Oklahoma City qui n’a perdu qu’un seul match depuis le début de la saison. Si le Jazz n’est pas favori au moment du coup d’envoi de cette rencontre, ce sont les hommes de Will Hardy qui prennent le match en main dans un premier temps grâce au duo Lauri Markkanen – Keyonte George.

Le meneur trouve Ace Bailey (15 points, 3 passes, 3 interceptions) à mi-distance pour donner 11 points d’avance aux locaux (18-7). Une avance qui se construit par une très bonne adresse à 3-points du Jazz, renforcée avec l’entrée en jeu de Kevin Love (12 points à 4/5 à 3-points).

Le champion 2016 enchaîne trois tirs derrière l’arc et, à la fin du premier acte, il répond à un tir primé d’Isaiah Joe (16 points à 5/6 au tir et 4/5 de loin) avec une flèche à longue distance pour permettre au Jazz de mener 44 à 30 après douze minutes de jeu. Cependant, la franchise de Salt Lake City passe les quatre minutes suivantes sans réussir le moindre panier et OKC en profite pour passer un 8-0 afin d’égaliser à la fin de la première mi-temps, mais grâce à un lancer franc de Jusuf Nurkic et une faute technique de Mark Daigneault, le Jazz garde deux points d’avance au moment de rejoindre les vestiaires (69-67).

Et la foudre s’est abattue sur Salt Lake City

Si Utah débute la deuxième mi-temps avec un tir de loin de Svi Mykhailiuk, le Thunder va prendre feu dans la foulée. Pour commencer, Luguentz Dort inscrit deux tirs à 3-points d’abord pour égaliser puis pour donner le premier avantage de la partie à OKC. Keyonte George répond derrière l’arc, mais juste après, les visiteurs se lancent dans un “run” assez fou où pendant quasiment sept minutes le Jazz n’inscrit pas le moindre panier.

Par conséquent, OKC passe un 30-2 pour s’envoler au score ! Symbole de cette réussite pour les champions en titre, la dernière flèche à longue distance de Jaylin Williams (15 points, 6 rebonds, 6 passes) qui ricoche sur le panier et le haut de la planche avant de rentrer.

Le Thunder débute le dernier acte en menant 110 à 88 et, sans surprise, le Jazz n’arrive pas à recoller au score. Pire encore, l’écart s’alourdit dans le dernier acte et même s’ils ont lutté en première période, les coéquipiers de Lauri Markkanen finissent par lourdement s’incliner 144 à 112 tandis qu’OKC enchaîne un huitième succès consécutif avant de recevoir Portland ce dimanche.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un match dicté par l’adresse à 3-points. Pour mener dans ce match, le Jazz a dû se reposer sur son adresse derrière l’arc et affichait 52% de réussite à la mi-temps grâce à un Kevin Love, auteur de quatre tirs à 3-points en première période. Cependant, le Thunder s’est aussi montré adroit de loin et a pu remonter ses 18 points de retard grâce au duo Jaylin Williams – Isaiah Joe. Si le Jazz a perdu son adresse en seconde période, ce ne fut pas le cas pour OKC. Mieux encore, après avoir affiché 52% de réussite de loin à la mi-temps, le Thunder finit la partie avec 65% (23/37) de réussite derrière l’arc.

– Un troisième quart-temps fatal au Jazz. Les hommes de Will Hardy ont montré une belle résistance en première période, mais ils ont totalement coulé après la pause. Les champions en titre ont sorti un 43-20 durant le troisième quart-temps marqué par un 30-2 où pendant quasiment sept minutes, le Jazz n’a pas inscrit le moindre panier. Mené de deux points à la mi-temps, OKC comptait 22 longueurs d’avance au moment de débuter le quatrième quart-temps. Ainsi, pour la dixième fois de la saison, Shai Gilgeous-Alexander n’a pas joué le quatrième quart-temps. Il finit tout de même la partie avec 31 points et 8 passes à 9/14 au tir.

– Le Jazz victime de ses pertes de balle. Le Jazz a brillé par sa réussite à 3-points surtout en première mi-temps, mais lorsque le Thunder a resserré sa défense, les hommes de Will Hardy n’ont pas réussi à trouver de solution. Par conséquent, ils ont multiplié les pertes et ont perdu un total de 27 ballons, leur record cette saison.