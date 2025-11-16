Le Thunder et le luxe de reposer ses cadres dans le final

Une performance majuscule et express comme il a l'habitude d'en livrer. Sur le parquet des Hornets la nuit passée, Shai Gilgeous-Alexander n'a eu besoin que de 29 minutes pour produire 33 points (13/19 aux tirs, dont 3/4 de loin), 7 passes et 4 rebonds. Sans devoir disputer le quatrième quart-temps.

À 12 minutes du terme, sa formation menait en effet de 17 points (70-87), et ne sera pas vraiment inquiétée par la suite. « C'est un luxe de le faire », admet Mark Daigneault sur le fait de pouvoir reposer sa star et ses cadres sur tout un quart-temps.

« On doit écouter ce que le match nous dit, ce que la saison nous dit. On ne va jamais rien forcer. Mais quand on arrive à prendre une avance comme ça, avec un groupe qui tourne bien sur le terrain, et quand le match atteint un point où on se sent à l'aise, ça nous permet de faire jouer les autres », défend le coach.

L'intérêt est donc double : reposer les stars et permettre en parallèle aux « role players » de « se développer, d'accumuler des minutes ». Ainsi Isaiah Joe, Aaron Wiggins, Alex Caruso ou des joueurs encore moins mobilisés dans les rotations habituelles peuvent prendre de la confiance pour la suite des événements.

Seulement six 4e quart-temps joués !

Une approche à laquelle Shai Gilgeous-Alexander est largement favorable. Le leader du Thunder ne dispose que du 33e plus gros temps de jeu de la ligue avec 33.6 minutes.

Il s'agit pour l'heure de son plus faible temps de jeu depuis sa troisième saison NBA. Depuis le début de saison, le Canadien n'a disputé que… six quatrièmes quart-temps (en 14 rencontres).

« Ça me permet clairement d’économiser un peu mes jambes, c’est sûr. Quel que soit le déroulement du match, il faut s’adapter. C’est agréable de pouvoir reposer un peu ses jambes, c’est certain », lâchait-il récemment au sujet de ces repos en match.

Un repos d'autant plus apprécié qu'il avait démarré la saison sur les chapeaux de roues avec deux premiers matchs, joués en double-prolongation, avec plus de 45 minutes de jeu. Il n'a pas rejoué plus de 40 minutes depuis.