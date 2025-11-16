Matchs
CLE108
MEM100
CHA96
OKC109
IND111
TOR129
MIL95
LAL119
MIN112
DEN123
Shai Gilgeous-Alexander guide le Thunder à Charlotte

Publié le 16/11/2025 à 6:28

NBA – Peu inspirés en première période, les champions en titre ont pu compter sur le MVP, encore facile en attaque, pour assurer le minimum face aux Hornets (96-109).

Le Thunder était-il en manque de rythme après deux jours de repos ? Ce déplacement à Charlotte était en effet leur premier match depuis la démonstration face aux Lakers mercredi soir. Et la machine a mis plusieurs minutes à se mettre en route, quand les Hornets, eux, enchaînaient après un match la veille contre Milwaukee, terminé en prolongation. Ce sont Shai Gilgeous-Alexander et Chet Holmgren qui lancent les champions en titre. En face, Charlotte frappe à 3-pts, notamment Tre Mann (30-30).

En deuxième quart-temps et pendant de longues minutes, l'attaque d'Oklahoma City est à la peine, perdant beaucoup de ballons. Il faut le retour de « SGA » pour que tout aille déjà mieux, face aux efforts de Moussa Diabaté et de ses coéquipiers. Si bien qu'à la pause, le Thunder, pourtant pas à son meilleur niveau, est devant (52-55) face à des Hornets qui font une bonne première période…

Dès lors, on imagine que si les troupes de Mark Daigneault accélèrent, celles de Charles Lee ne pourront pas suivre.

C'est exactement ce qu'il se produit, avec un 10-0 pour le Thunder, toujours porté par un impeccable Shai Gilgeous-Alexander. C'est trop facile pour le MVP en titre et avec un nouveau 14-2, le Thunder fait l'écart (70-87). Le dernier quart-temps ne changera pas la donne et c'est une cinquième victoire de suite pour Oklahoma City (96-106).

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Qui ne perd pas largement face au Thunder ? C'était la phrase lancée par Stephen Curry concernant les performances d'Oklahoma City cette saison. Pendant une mi-temps, les Hornets auraient pu lever la main et dire qu'ils résistaient bien. Mais un match dure 48 minutes et c'est long, surtout face à une telle équipe et face à la star canadienne.

– Shai Gilgeous-Alexander trop fort et trop facile. Le MVP en titre a livré une démonstration, en enchaînant les tirs compliqués mais aussi en profitant des espaces laissés au fil de la rencontre. Déjà à 18 points à la pause, il ajoute 15 unités dans le troisième quart-temps et termine, sans jouer le dernier acte, avec 33 points à 13/19 au shoot, dont 3/4 à 3-pts en 29 minutes.

– Ryan Kalkbrenner a manqué deux tirs. Le pivot des Hornets est tellement adroit que l'on peut souligner les tirs qu'il manque. Après son 8/8 face aux Bucks, il a cette fois raté deux shoots, en dernier quart-temps. Il rend une copie de 13 points et 7 rebonds, à 4/6 au shoot. Et ce très bon 66% de réussite fait donc chuter son énorme moyenne du début de saison…

Charlotte / 96 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
M. Bridges 30 6/16 3/9 0/0 0 5 5 4 0 0 1 0 -20 15 13
R. Kalkbrenner 26 4/6 0/0 5/6 4 3 7 0 0 1 0 1 -9 13 19
C. Sexton 30 5/13 3/6 0/0 1 3 4 3 2 1 3 0 -20 13 10
S. James 26 1/7 1/5 0/0 0 2 2 1 2 0 0 0 -10 3 0
K. Knueppel 27 3/10 2/5 0/0 0 4 4 3 2 0 5 2 -16 8 5
M. Diabate 24 6/7 0/0 1/1 4 7 11 4 2 1 2 1 -2 13 27
M. Plumlee 5 0/0 0/0 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 +5 0 2
P. Connaughton 16 1/4 1/3 0/0 1 3 4 1 0 1 0 0 +5 3 6
T. Mann 21 4/14 2/6 0/0 1 1 2 1 1 0 0 1 -15 10 4
A. Reeves 17 3/6 3/5 0/0 1 1 2 0 1 1 0 0 +10 9 9
K. Simpson 18 4/13 1/3 0/0 0 1 1 5 0 1 2 0 +7 9 5
Total 37/96 16/42 6/7 12 31 43 23 10 6 13 5 96
Oklahoma City / 109 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
I. Hartenstein 30 6/10 0/0 0/0 4 7 11 5 3 2 2 0 -1 12 24
C. Holmgren 32 10/20 2/4 3/4 3 5 8 2 2 0 2 1 +13 25 23
S. Gilgeous-Alexander 29 13/19 3/4 4/5 0 4 4 7 1 2 1 0 +21 33 38
L. Dort 22 1/4 1/2 0/0 1 3 4 1 2 0 1 0 +23 3 4
C. Wallace 30 4/7 2/2 0/0 0 2 2 4 2 3 3 0 +17 10 13
B. Barnhizer 12 0/1 0/0 0/0 1 4 5 1 0 0 0 1 -3 0 6
O. Dieng 14 1/3 0/1 0/0 1 1 2 1 1 0 0 0 -1 2 3
B. Carlson 17 3/5 1/3 0/0 1 1 2 0 2 0 1 2 -2 7 8
A. Caruso 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. Joe 21 1/5 1/4 0/0 1 4 5 1 0 2 1 0 +2 3 6
A. Mitchell 31 6/15 1/4 1/1 0 6 6 3 2 1 3 1 -4 14 13
Total 45/89 11/24 8/10 12 37 49 25 15 10 14 5 109

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Par Jonathan Demay
