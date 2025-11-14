Ryan Kalkbrenner vient de vivre les « deux meilleurs jours » de sa vie

La maladresse n'a toujours pas croisé la route de Ryan Kalkbrenner. Le rookie des Hornets réalise un début de saison historique puisqu'il tourne à 83% de réussite au shoot et vient de faire un nouveau match parfait. En effet, dans la victoire face aux Bucks, il a inscrit 17 points à 8/8 au shoot.

Et cette performance n'arrive pas un contexte normal pour le pivot, qui venait d'être père, pour la première fois, d'une petite fille, la veille de la rencontre.

« Je n'ai clairement pas assez dormi mardi pour jouer avec autant d'énergie que je le pensais », en rigole-t-il. « Face à un premier enfant, on ne sait pas dans quoi on s'embarque. J'ai pris les choses minute après minute et pourtant, je n'ai rien fait là-dedans. C'est ma femme qui a été incroyable. Je suis heureux d'avoir été là, pour la soutenir. Elle adore regarder les matches et m'a dit que je devrais jouer mercredi, que ça pourrait être une bonne distraction pour elle de regarder la rencontre. Ces 24-30 heures ont été folles. Mais ce sont les deux meilleurs jours de ma vie. »

C'est déjà le quatrième match à 100% au shoot pour Ryan Kalkbrenner, qui reste sur un total de 20/23 au tir sur les quatre dernières parties !

« Il essaie de ne pas en faire trop », analyse son coach, Charles Lee. « Il comprend son rôle, où il doit être, pour les écrans. Il a de bonnes mains, donc on peut le servir avec des passes lobées. Il arrive aussi à prendre des rebonds offensifs. Son pourcentage témoigne de son talent et aussi de la confiance de ses coéquipiers. »

En faisant des choses simples, le pivot tourne à 9.9 points et 6.8 rebonds de moyenne en 26 minutes. Il s'est parfaitement adapté au grand bain de la NBA.

« La vitesse est clairement différente. En NCAA, l'horloge est plus longue donc on a parfois le temps de reprendre notre souffle, de prendre quelques secondes avant de lancer une action. En NBA, on n'a pas le temps », compare le rookie de Charlotte puisque à l'université, les équipes ont 30 secondes pour shooter, contre 24 dans la Grande Ligue. « On fait aller-retour sur aller-retour. L'avantage, c'est qu'on joue beaucoup donc ça nous met en forme physiquement rapidement. Il y a un petit ajustement, c'est évident, mais ça se passe bien. Chaque match, je suis de plus en plus à l'aise. »

Ryan Kalkbrenner Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 CHA 11 26:33 83.3 0.0 81.8 3.4 3.5 6.8 0.5 2.5 1.0 1.8 2.4 9.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.