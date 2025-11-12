Ryan Kalkbrenner, l’inattendu rookie qui défie l’histoire NBA

Ce n'est clairement pas le rookie le plus médiatisé, mais Ryan Kalkbrenner aura son mot à dire dans la course au « steal » de la cuvée 2025. Sélectionné en 34e position, l'ancien pivot de Creighton est, de très loin, le joueur le plus adroit de la NBA avec 80.8% aux tirs ! Depuis le début de saison, il affiche un magnifique 42 sur 52 aux tirs, et après dix matches, c'est du jamais-vu dans l'histoire NBA.

Chez les rookies, seuls Yao Ming et Dereck Lively II avaient dépassé les 70% d'adresse sur leurs dix premiers matches.

« C’est tout à l’honneur de mes coéquipiers, qui me permettent d’avoir des tirs faciles, » réagit Ryan Kalkbrenner. « Ce n’est pas mon rôle de prendre des tirs compliqués, donc forcément mon pourcentage est correct. Mais mes coéquipiers font un super boulot pour me trouver sur les passes quand je suis complètement ouvert… Donc je suis juste content de pouvoir en transformer quelques-uns. »

Meilleur défenseur de la NCAA et lauréat du trophée Kareem Abdul-Jabbar la saison passée, Ryan Kalkbrenner fait partie des « vieux rookies ». À bientôt 24 ans, il sait qu'il ne sera qu'un « role player » en NBA, et pour s'imposer, il faut jouer juste.

Une pointe à 49 points en NCAA

« Il a une très bonne attitude, » apprécie Charles Lee, l’entraîneur des Hornets. « Son approche est impeccable. Il cherche simplement à avoir un impact sur le jeu du mieux possible. On savait ce qu'on allait récupérer lorsqu'on l'a drafté. Mais il continue de nous impressionner en défense, en protégeant le cercle, et en nous aidant à dominer dans la raquette. »

A l'instar d'un Rudy Gobert, Ryan Kalkbrenner s'aventure rarement en dehors de la raquette, et l'un de ses rares tirs ratés était à 3-points. Sa mission, c'est d'offrir des solutions à un mètre du cercle ou de transformer des rebonds offensifs. Et il fait ça depuis l'université ! Avec ses 65.8% aux tirs, il est le joueur le plus adroit de l'histoire du basket universitaire. L'an passé, quasiment jour pour jour, il avait pris feu avec 49 points à 20 sur 22 aux tirs. Seul le légendaire Bill Walton avait fait mieux, avec un 21 sur 22 aux tirs, et c'était en finale NCAA en 1973.

Du 25 au 30 octobre dernier, il a justement signé un 21 sur 22 aux tirs. Son seul tir manqué ? Un contre d'Alex Sarr.. « Franchement, pour être franc avec vous, je préférerais que personne connaisse mon nom et qu'on soit invaincus… Je suis content de bien jouer, mais je veux juste gagner » conclut-il néanmoins.