Décès de Bill Walton (1952-2024)

Hall of Famer, MVP 1978, MVP des Finals 1977, membre du Top 75 des meilleurs joueurs de l’histoire… C’est l’un des plus grands intérieurs de tous les temps, en la personne de Bill Walton, qui nous a quittés aujourd’hui, comme l’a communiqué la NBA. Il avait 71 ans et se battait depuis plusieurs années contre un cancer.

Génie des années 1970, à la carrière malheureusement brisée par les blessures, malgré une petite période d’intense domination, le père de Luke Walton a ainsi régné sur la deuxième moitié de cette décennie-là, après avoir cartonné en NCAA sous les couleurs de UCLA (deux titres de champion, trois trophées de meilleur joueur universitaire, deux trophées de MOP du Final Four…).

Leader d’une équipe des Blazers sacrée championne en 1977 et qui a imposé sa loi sur toute la ligue, Bill Walton était sans doute le basketteur le plus « valuable » de NBA à cette époque. Confirmant, alors, les attentes placées en lui lorsqu’il a été sélectionné en première position de la Draft 1974…

Aussi talentueux que fragile

« Le basket est un sport qui se joue à cinq » expliquait par exemple l’illustre Julius Erving, battu par Portland lors des Finals 77. « Les Blazers le pratiquent comme s’ils l’avaient inventé. Nous étions une équipe avec de grandes capacités en un-contre-un, mais Portland jouait comme un groupe, sans aucune tête qui dépasse. Au final, le principe collectif l’emporte. »

Cela n’a pas duré longtemps, mais suffisamment pour marquer les mémoires de toute une génération, avant que son corps décide de lui gâcher plus sérieusement la vie (cheville et pied). Bill Walton réussira néanmoins à retrouver des couleurs chez les Celtics, après un passage sans relief chez les Clippers, raflant notamment un nouveau titre en 1986 et un trophée de Sixième homme de la ligue cette même année.

Au total, celui qu’on surnommait « Big Red » aura raté un incroyable total de… 680 matchs entre 1974 et 1988. Ne jouant que dix saisons durant ce laps de temps et ne disputant en moyenne que 47 rencontres par exercice. En laissant derrière lui le souvenir d’un basketteur au talent aussi immense que sa fragilité physique.

Bill Walton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 1974-75 POR 35 33 51.3 68.6 2.0 9.0 12.6 4.0 3.0 0.0 0.0 2.0 12.8 1975-76 POR 51 33 47.1 58.3 2.0 10.0 13.4 4.0 2.0 0.0 0.0 1.0 16.1 1976-77 POR 65 35 52.8 69.7 3.0 11.0 14.4 3.0 2.0 1.0 0.0 3.0 18.6 1977-78 ★ POR 58 33 52.2 72.0 2.0 11.0 13.2 5.0 2.0 1.0 3.0 2.0 18.9 1979-80 SDC 14 24 50.3 0.0 59.3 2.0 7.0 9.0 2.0 2.0 0.0 2.0 2.0 13.9 1982-83 SDC 33 33 52.8 0.0 55.6 2.0 7.0 9.8 3.0 3.0 1.0 3.0 3.0 14.1 1983-84 SDC 55 27 55.6 0.0 59.7 2.0 6.0 8.7 3.0 2.0 0.0 3.0 1.0 12.2 1984-85 LAC 67 25 52.1 0.0 68.0 2.0 6.0 9.0 2.0 2.0 0.0 2.0 2.0 10.1 1985-86 BOS 80 19 56.2 0.0 71.3 1.0 5.0 6.8 2.0 2.0 0.0 1.0 1.0 7.6 1986-87 BOS 10 11 38.5 0.0 53.3 1.0 2.0 3.1 0.0 2.0 0.0 1.0 1.0 2.8 Total 468 28 52.1 0.0 66.0 2.0 8.0 10.5 3.0 2.0 0.0 2.0 2.0 13.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.