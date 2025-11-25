Les Pistons égalent un record de franchise : 13e victoire de suite !

Les Pistons continuent de rouler sur la conférence Est. À Indianapolis, Detroit a plus ou moins maîtrisé son sujet pendant 48 minutes pour aller chercher une 13e victoire consécutive (122-117), égalant ainsi le record de la franchise déjà atteint en 1989-90 et 2003-04, deux saisons conclues… par un titre NBA.

Malgré un retour tardif d’Indiana, revenu de -18 à -2 dans la dernière minute, Cade Cunningham (24 points, 11 rebonds, 6 passes) a assuré en fin de rencontre, tandis que Caris LeVert a scellé l’affaire sur la ligne. Les Pacers ont eu une balle d’égalisation, mais Bennedict Mathurin a manqué un 3-points dans le corner à 11 secondes du terme.

Avant cela, les Pistons avaient pris d’entrée les commandes grâce à l’activité d’Ausar Thompson, aussi bien présent au dunk qu’en défense. Résultat : déjà 20-10 pour les Pistons après six minutes. Les Pacers reviennent dans le match grâce à TJ McConnell et Jay Huff, et ils égalisent même au début du 2e quart-temps grâce à un Jeremiah Robinson-Earl déchaîné à 3-points (43-43).

Les équipes se rendent coup pour coup, à la recherche du KO, et c’est Indiana qui va craquer. Ausar Thompson pique un ballon à Pascal Siakam et s’en va dunker, puis Caris LeVert plante un 3-points. Et voilà les Pistons à +10 (55-45) en trois minutes. Pour ne rien arranger, Pascal Siakam prend une faute Flagrante 1, et Tobias Harris sanctionne avec trois lancers-francs. Les Pistons s’échappent pour atteindre la pause avec 16 points d’avance (71-55) avec une grosse adresse : 59% aux tirs, dont 50% à 3-points.

Mathurin rate le 3-points de l’égalisation

Au retour des vestiaires, les Pistons se contentent de gérer leur avance. A chaque tentative de rapproché des Pacers, par Mathurin ou Siakam, Jalen Duren au dunk, ou Cunningham à mi-distance répondent (84-68). Comme en deuxième quart-temps, Robinson-Earl s’offre un joli coup de chaud, et cette fois, c’est Jaden Ivey qui sort de sa boîte pour conserver 13 points d’avance avant le dernier quart-temps (101-88).

Ausar Thompson redonne de l’air aux Pistons (106-88), et on pense que l’affaire est pliée. Sauf que les Pacers vont se lâcher avec TJ McConnell dans le rôle de découpeur de la défense, et Jarace Walker dans celui de sniper. A quatre minutes de la fin, il n’y a plus que huit points d’écart (115-107), et trois minutes plus tard, Isaiah Jackson ramène les Pacers à deux unités (117-115).

Cade Cunningham climatise la salle avec un “hook shot” en puissance, puis il manque un lancer-franc. Résultat, les Pacers ont une balle pour égaliser. Sur la remise en jeu, Rick Carlisle dessine un système digne de la NFL, et ça permet de trouver Bennedict Mathurin quasiment dans le corner. Son tir à 3-points, en mouvement, tape le cercle. Il reste huit secondes, et c’est LeVert qui valide la victoire des Pistons aux lancers-francs (122-117).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La route vers le titre ? L’histoire des Pistons est riche de titres, et en 1990 et en 2004, les partenaires d’Isiah Thomas puis Chauncey Billups avaient remporté le titre après avoir gagné 13 matches de suite en saison régulière. Pour battre ce record, de 13 victoires d’affilée, il faudra s’imposer à Boston mercredi soir.

– L’étincelle Ivey. Deuxième match, et deuxième sortie convaincante de Jaden Ivey avec 12 points en 12 minutes, que JB Bickerstaff utilise plutôt comme meneur, au relais de Cade Cunningham. Ivey est entré à cinq minutes de la fin du premier quart-temps et il a immédiatement inscrit 7 points rapides avec un layup en sortie d’écran, un 3-points lointain pour redonner l’avantage après un run des Pacers. Ivey et Cunningham ont joué ensemble en fin de 3e quart-temps. Ivey a apporté du rythme, créé un 3-points pour LeVert, provoqué des fautes, puis inscrit un layup difficile main gauche sur Jay Huff, avant d’enchaîner avec un stepback à 3 points. Il n’a pas joué dans le 4e quart-temps.

– Retour en forme de TJ McConnell. Les deux jours de repos ont fait du bien au revenant des Pacers. McConnell inscrit 16 points à 8/12 aux tirs, ajoutant également 5 passes pour une seule perte de balle et trois interceptions. En confiance physiquement, il a repris ses habitudes de découpeur de défense ou d’arracheur de ballon dans les mains des adversaires. Ausar Thompson peut le confirmer.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.