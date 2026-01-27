Nikola Vucevic aimerait finir la saison avec le même groupe

Cette semaine est doublement décisive pour les Bulls. D’abord parce qu’ils vont jouer cinq fois en sept jours, mais aussi parce que la « trade deadline » approche, et comme chaque année, Chicago se retrouve au cœur des rumeurs.

Cette saison, c’est d’autant plus justifié que l’effectif intègre de nombreux joueurs qui sont dans leur dernière année de contrat comme Coby White, Kevin Huerter, Zach Collins, Ayo Dosunmu et Jevon Carter. Sans oublier, bien sûr, Nikola Vucevic, dont le profil intéresse plusieurs équipes.

« Concernant la trade deadline, il y a toujours des discussions, et cette année est particulière à cause de la situation contractuelle de beaucoup de joueurs, mais j’aime vraiment ce groupe », réagit le Monténégrin. « J’aime être avec ces gars. C’est un excellent groupe qui veut vraiment se soutenir et jouer un bon basket. Beaucoup ont quelque chose à prouver, parce qu’on a douté de nous. J’aimerais voir ce qu’on peut faire et jusqu’où on peut aller cette saison, mais le front office doit prendre des décisions et on en a tous conscience. »

Avec un bilan parfaitement équilibré (23v-23d), les Bulls sont bien installés dans le Top 10 de leur conférence, et ils sont tout proches de la 6e place, détenue par les Sixers avec une victoire de plus. On comprend mieux pourquoi Nikola Vucevic n’est pas vraiment enclin à ce que la direction casse le collectif mis en place. À en croire Billy Donovan, Arturas Karnisovas et ses adjoints ne seraient d’ailleurs pas particulièrement actifs.

« De la part d’Arturas, en ce qui concerne de vrais mouvements significatifs, c’est très calme », rapporte le coach des Bulls, qui s’est entretenu avec ses supérieurs lundi. « Il ne s’est rien passé de concret. À ce stade, il faut toujours avoir des partenaires. Je pense qu’Arturas et le manager général Marc Eversley, ainsi que le front office, prendront des décisions qui seront bénéfiques à long terme pour l’organisation. Il m’a encore dit lundi qu’il ne se passait pas grand-chose en ce moment. »

Un calme semble-t-il général puisqu’on s’achemine vers une « trade deadline » peu animée, et les blessures récentes de Ja Morant et Giannis Antetokounmpo n’ont rien arrangé.