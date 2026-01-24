Domantas Sabonis de plus en plus courtisé ?

Sans surprise, comme chaque année ou presque à la même époque, les Kings sont ouverts à l’idée de transférer plusieurs vétérans de leur effectif. Cette liste inclut Domantas Sabonis, Keon Ellis, DeMar DeRozan et Zach LaVine. Dans cette “short list”, Sabonis est le mieux payé, mais c’est aussi le joueur le plus courtisé selon The Athletic. Auteur de 24 points et 16 rebonds en 31 minutes en sortie de banc face aux Cavaliers, le pivot All-Star retrouve la grande forme.

On savait que les Raptors étaient sur le coup pour équilibrer leur effectif, et franchir un cap, mais on apprend que les Suns, les Wizards et enfin les Bulls ont un oeil sur le Lituanien, qui vient de reprendre le chemin des terrains. Selon nos confrères, les Bulls sont justement les mieux lotis avec une flopée des joueurs en fin de contrat, et les Kings pourraient faire leur marché, sans pour autant se plomber à court terme. Même chose pour les Wizards qui ont Khris Middleton comme monnaie d’échange, après avoir déjà sacrifié CJ McCollum.

Formation surprise à l’Est, les Raptors restent une équipe à surveiller de près, et RJ Barrett pourrait être au centre d’un “package” pour séduire les Kings. Mais vu l’écart de salaire entre Barrett et Sabonis, il faudra se délester d’un joueur supplémentaire, voire d’un premier tour de Draft.

Domantas Sabonis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 OKC 81 20:47 39.9 32.1 65.7 0.6 3.0 3.6 1.0 2.5 0.5 1.0 0.4 5.9 2017-18 IND 74 24:28 51.4 35.1 75.0 2.2 5.5 7.7 2.0 3.0 0.5 1.9 0.4 11.6 2018-19 IND 74 24:50 59.0 52.9 71.5 2.5 6.8 9.3 2.9 3.2 0.6 2.2 0.4 14.1 2019-20 IND 62 34:49 54.0 25.4 72.3 3.0 9.4 12.4 5.0 3.1 0.8 2.7 0.5 18.5 2020-21 IND 62 35:59 53.5 32.1 73.2 2.4 9.5 12.0 6.7 3.3 1.2 3.4 0.5 20.3 2021-22 IND 47 34:43 58.0 32.4 74.0 3.3 8.8 12.1 5.0 3.1 1.0 3.0 0.5 18.9 2021-22 SAC 15 33:36 55.4 23.5 74.3 3.1 9.3 12.3 5.8 3.8 0.9 3.5 0.3 18.9 2022-23 SAC 79 34:38 61.5 37.3 74.2 3.2 9.1 12.3 7.3 3.5 0.8 2.9 0.5 19.1 2023-24 SAC 82 35:42 59.4 37.9 70.4 3.6 10.1 13.7 8.2 3.0 0.9 3.3 0.6 19.4 2024-25 SAC 70 34:42 59.0 41.7 75.4 3.8 10.1 13.9 6.0 3.3 0.7 2.9 0.4 19.1 2025-26 SAC 14 30:13 51.9 17.4 72.1 2.9 8.4 11.4 3.6 3.6 1.0 2.7 0.2 15.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.