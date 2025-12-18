Les Raptors continuent de suivre les dossiers chauds de la ligue

L’effectif actuel des Raptors restera-t-il inchangé après la prochaine « trade deadline » ? À en croire les dernières informations de Michael Scotto, chez HoopsHype, c’est peu probable tant les Canadiens semblent être attentifs à quantité de dossiers à travers la ligue.

Leur priorité, on l’a compris, est de se renforcer à l’intérieur. Les noms de Domantas Sabonis et Anthony Davis ont déjà été évoqués, auxquels il faut également ajouter Giannis Antetokounmpo. Selon le journaliste, il est important de noter que, dès cet été, les Raptors avaient exprimé un intérêt pour le pivot lituanien.

Si les discussions autour de Domantas Sabonis venaient à reprendre avec Toronto, il faut rappeler que le General Manager des Kings, Scott Perry, avait drafté RJ Barrett – 3e choix en 2019 – lorsqu’il était avec les Knicks et qu’il en est toujours fan.

Depuis la saison dernière, quand HoopsHype avait assuré que RJ Barrett avait été mentionné dans les discussions pour un échange avec Brandon Ingram et Pelicans, Toronto aurait continué à évaluer sa valeur.

Toujours dans cette optique de muscler leur raquette, en relais de Jakob Poeltl, seul véritable pivot de métier dans l’équipe, les Canadiens suivraient également la situation de Nick Richards à Phoenix. Il aurait été question d’un package contenant Ochai Agbaji et un second tour de draft pour s’offrir le pivot qui ne joue quasiment pas derrière Mark Williams.

On apprend également que les Raptors se seraient aussi renseignés cet été sur LaMelo Ball, à qui on prête depuis des envies de quitter Charlotte. Ironiquement, le meneur de jeu s’est blessé à la cheville il y deux semaines… sur le parquet des Raptors et n’a pas rejoué depuis.