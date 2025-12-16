Les Raptors à l’affût d’un gros coup à l’intérieur

Avec 16 victoires pour 11 défaites, et une 3e place dans leur conférence, les Raptors ont envoyé un premier message au reste de la ligue : ils sont bien là dans la course à l’Est !
Reste à savoir si ce bilan résistera au temps… et aux blessures. Selon « l’insider » Jake Fischer, la franchise canadienne observe en tout cas le marché des intérieurs, avec l’idée de muscler son « frontcourt » avant le buzzer.
Deux noms circulent déjà avec insistance : Domantas Sabonis et Anthony Davis. Le profil du Lituanien, avec ses talents de rebondeur et sa capacité à créer pour les autres, serait particulièrement intéressant pour Toronto. D’autant qu’il est sans doute beaucoup plus abordable que « AD », bien plus difficile à récupérer.
Car Toronto, prudent, n’accélèrera pas n’importe comment. Tout dépendra sans doute de la valeur réelle de ce 16-11 à l’approche de la deadline. Si les Raptors confirment, ils pourraient alors passer à l’action.
D’ici là, Toronto pourra continuer de jauger ses priorités : protéger sa flexibilité… ou appuyer sur l’accélérateur pour viser haut, dès cette saison, avec Brandon Ingram, Scottie Barnes, RJ Barrett ou encore Immanuel Quickley.
|Domantas Sabonis
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2016-17
|OKC
|81
|20:47
|39.9
|32.1
|65.7
|0.6
|3.0
|3.6
|1.0
|2.5
|0.5
|1.0
|0.4
|5.9
|2017-18
|IND
|74
|24:28
|51.4
|35.1
|75.0
|2.2
|5.5
|7.7
|2.0
|3.0
|0.5
|1.9
|0.4
|11.6
|2018-19
|IND
|74
|24:50
|59.0
|52.9
|71.5
|2.5
|6.8
|9.3
|2.9
|3.2
|0.6
|2.2
|0.4
|14.1
|2019-20
|IND
|62
|34:49
|54.0
|25.4
|72.3
|3.0
|9.4
|12.4
|5.0
|3.1
|0.8
|2.7
|0.5
|18.5
|2020-21
|IND
|62
|35:59
|53.5
|32.1
|73.2
|2.4
|9.5
|12.0
|6.7
|3.3
|1.2
|3.4
|0.5
|20.3
|2021-22
|IND
|47
|34:43
|58.0
|32.4
|74.0
|3.3
|8.8
|12.1
|5.0
|3.1
|1.0
|3.0
|0.5
|18.9
|2021-22
|SAC
|15
|33:36
|55.4
|23.5
|74.3
|3.1
|9.3
|12.3
|5.8
|3.8
|0.9
|3.5
|0.3
|18.9
|2022-23
|SAC
|79
|34:38
|61.5
|37.3
|74.2
|3.2
|9.1
|12.3
|7.3
|3.5
|0.8
|2.9
|0.5
|19.1
|2023-24
|SAC
|82
|35:42
|59.4
|37.9
|70.4
|3.6
|10.1
|13.7
|8.2
|3.0
|0.9
|3.3
|0.6
|19.4
|2024-25
|SAC
|70
|34:42
|59.0
|41.7
|75.4
|3.8
|10.1
|13.9
|6.0
|3.3
|0.7
|2.9
|0.4
|19.1
|2025-26
|SAC
|11
|33:11
|51.0
|20.0
|72.5
|3.4
|8.9
|12.3
|3.7
|4.0
|1.2
|2.5
|0.2
|17.2
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.