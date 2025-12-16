Les Raptors à l’affût d’un gros coup à l’intérieur

Avec 16 victoires pour 11 défaites, et une 3e place dans leur conférence, les Raptors ont envoyé un premier message au reste de la ligue : ils sont bien là dans la course à l’Est !

Reste à savoir si ce bilan résistera au temps… et aux blessures. Selon « l’insider » Jake Fischer, la franchise canadienne observe en tout cas le marché des intérieurs, avec l’idée de muscler son « frontcourt » avant le buzzer.

Deux noms circulent déjà avec insistance : Domantas Sabonis et Anthony Davis. Le profil du Lituanien, avec ses talents de rebondeur et sa capacité à créer pour les autres, serait particulièrement intéressant pour Toronto. D’autant qu’il est sans doute beaucoup plus abordable que « AD », bien plus difficile à récupérer.

Car Toronto, prudent, n’accélèrera pas n’importe comment. Tout dépendra sans doute de la valeur réelle de ce 16-11 à l’approche de la deadline. Si les Raptors confirment, ils pourraient alors passer à l’action.

D’ici là, Toronto pourra continuer de jauger ses priorités : protéger sa flexibilité… ou appuyer sur l’accélérateur pour viser haut, dès cette saison, avec Brandon Ingram, Scottie Barnes, RJ Barrett ou encore Immanuel Quickley.

Domantas Sabonis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 OKC 81 20:47 39.9 32.1 65.7 0.6 3.0 3.6 1.0 2.5 0.5 1.0 0.4 5.9 2017-18 IND 74 24:28 51.4 35.1 75.0 2.2 5.5 7.7 2.0 3.0 0.5 1.9 0.4 11.6 2018-19 IND 74 24:50 59.0 52.9 71.5 2.5 6.8 9.3 2.9 3.2 0.6 2.2 0.4 14.1 2019-20 IND 62 34:49 54.0 25.4 72.3 3.0 9.4 12.4 5.0 3.1 0.8 2.7 0.5 18.5 2020-21 IND 62 35:59 53.5 32.1 73.2 2.4 9.5 12.0 6.7 3.3 1.2 3.4 0.5 20.3 2021-22 IND 47 34:43 58.0 32.4 74.0 3.3 8.8 12.1 5.0 3.1 1.0 3.0 0.5 18.9 2021-22 SAC 15 33:36 55.4 23.5 74.3 3.1 9.3 12.3 5.8 3.8 0.9 3.5 0.3 18.9 2022-23 SAC 79 34:38 61.5 37.3 74.2 3.2 9.1 12.3 7.3 3.5 0.8 2.9 0.5 19.1 2023-24 SAC 82 35:42 59.4 37.9 70.4 3.6 10.1 13.7 8.2 3.0 0.9 3.3 0.6 19.4 2024-25 SAC 70 34:42 59.0 41.7 75.4 3.8 10.1 13.9 6.0 3.3 0.7 2.9 0.4 19.1 2025-26 SAC 11 33:11 51.0 20.0 72.5 3.4 8.9 12.3 3.7 4.0 1.2 2.5 0.2 17.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.