Donovan Mitchell et Evan Mobley repoussent les Kings

Les Cavaliers ont souffert, mais les Cavaliers ont assuré l’essentiel à la maison contre les Kings (123-118), décrochant là une quatrième victoire en cinq matches tout en infligeant une quatrième défaite de suite à leurs adversaires du soir.

Grâce à d’excellents Donovan Mitchell (33 points, 8 passes) et Evan Mobley (29 points, 13 rebonds, 7 passes, 4 contres), Cleveland a su résister à Sacramento, étonnamment porté par ses remplaçants, Domantas Sabonis (24 points, 16 rebonds, 6 passes) et Dennis Schröder (21 points).

Il faut dire que Doug Christie, après seulement 3 minutes 30 de jeu, en avait assez vu de ses titulaires, peu concernés en défense, à l’envers en attaque et donc logiquement menés 16-2. C’est ensuite avec leur banc que les Kings sont parvenus à recoller, le tandem Schröder/Sabonis faisant des misères aux Cavaliers, avec également Malik Monk, pendant que Donovan Mitchell et Evan Mobley tâchaient de répondre au mieux (35-35).

Le bras de fer entre les deux équipes a alors duré jusqu’au troisième quart-temps (82-82). Le moment choisi par Cleveland pour remettre un coup d’accélérateur. Toujours avec sa doublette Mitchell/Mobley, inarrêtable de loin pour l’un et surtout de près pour l’autre, à l’origine d’un 18-7 censé permettre de gérer sereinement le dernier acte (100-89).

Sauf que le trio Schröder – Monk – Sabonis, encore lui, a relancé une fois de plus la machine californienne, en cherchant à courir dès que possible, et l’écart a fondu jusqu’à une possession, en profitant de quelques cadeaux adverses. Avant que Sacramento ne reprenne les commandes, grâce à un bon passage de DeMar DeRozan (114-113).

Bousculés mais pas assommés, les Cavaliers ont donc utilisé la recette qui fonctionnait le mieux pour eux jusqu’à présent : ballon dans les mains de Donovan Mitchell en attaque et dissuasion d’Evan Mobley en défense. De quoi terminer la partie sur un 10-4, les Kings ne réussissant pas à canaliser les deux All-Stars. Comme pendant tout le match.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Cleveland a pu compter sur ses hommes forts. Toujours sans Darius Garland, les Cavaliers avaient grand besoin de leurs All-Stars, Donovan Mitchell et Evan Mobley, pour faire le travail cette nuit. Car, même si Jaylon Tyson et Jarrett Allen ont aussi eu leur importance dans ce succès, ce n’était rien à côté de l’apport du duo Mitchell/Mobley, précieux sous pression. Notamment sur ce contre de Mobley à 114-113 Kings, suivi par 5 points de Mitchell, pour porter la marque à 118-114 Cavs. En défense comme en attaque, les deux joueurs ont ainsi été énormes pour montrer la voie à leur équipe, embarquée dans une rencontre piège.

– Sacramento emmené par son banc. Il a fallu moins de quatre minutes à Doug Christie pour comprendre que ses titulaires n’étaient pas dans un bon soir. Un 16-2 a ainsi envoyé les Kings directement dans les cordes et leur entraîneur a donc purement et simplement décidé de changer tout son cinq ! Et ce sont les remplaçants californiens qui ont remis la franchise dedans, derrière le trio Dennis Schröder – Malik Monk – Domantas Sabonis. Ce fut d’ailleurs l’occasion pour Sabonis de signer son meilleur match depuis son retour de blessure (au grand dam de Maxime Raynaud). Mais les 73 points du banc n’ont pas suffi pour autant.

– Dennis Schröder a sonné une spectatrice. En cherchant à intercepter un ballon sur une remise en jeu, avant la mi-temps, Dennis Schröder a atterri dans les gradins et son coude a heurté une spectatrice, assise au premier rang. Il s’est immédiatement enquis de son état de santé et celle-ci a mis quelques secondes à s’en remettre, avant de finalement pouvoir regarder la deuxième période à sa place. Avec potentiellement une petite bosse en guise de souvenir.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.