DeMar DeRozan bientôt coupé par les Kings ?

Outre Domantas Sabonis et Zach LaVine, on sait que les Kings aimeraient se séparer de DeMar DeRozan cet été. Hoopshype nous le confirme et va même plus loin, en expliquant qu’à moins d’un transfert surprise, il devrait purement et simplement être coupé par la franchise californienne.

Sacramento utiliserait alors la « stretch provision » pour se séparer de l’ailier All-Star, étalant son salaire de la saison prochaine sur plusieurs années. Seuls 10 de ses 25.7 millions de dollars sont aujourd’hui garantis et, en les répartissant sur trois ou cinq ans, cela allégerait quelque peu la masse salariale.

Une fois libéré, on apprend carrément que DeMar DeRozan pourrait rester en Californie pour mieux rebondir chez les Clippers. Une destination qui fait sens sentimentalement pour ce Californien de naissance, déjà suivi par Los Angeles en cours de saison et qui y signerait pour le minimum comme « free agent ».

Mais à bientôt 36 ans, et même s’il reste un formidable attaquant, on peut se demander si « Deebo » est le joueur qu’il faut à une franchise à l’avenir incertain et qui sort d’une année sans playoffs. D’autant plus à côté de Kawhi Leonard.

DeMar DeRozan Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 TOR 77 21:37 49.8 25.0 76.3 0.9 2.0 2.9 0.7 2.3 0.6 0.8 0.2 8.6 2010-11 TOR 82 34:46 46.7 9.6 81.3 0.9 2.9 3.8 1.8 2.6 1.0 1.8 0.4 17.2 2011-12 TOR 63 35:01 42.2 26.1 81.0 0.6 2.7 3.3 2.0 2.6 0.8 2.0 0.3 16.7 2012-13 TOR 82 36:45 44.5 28.3 83.1 0.6 3.3 3.9 2.5 2.1 0.9 1.8 0.3 18.1 2013-14 TOR 79 38:11 42.9 30.5 82.4 0.6 3.7 4.3 4.0 2.5 1.1 2.2 0.4 22.7 2014-15 TOR 60 35:00 41.3 28.4 83.2 0.7 3.9 4.6 3.5 2.0 1.2 2.3 0.2 20.1 2015-16 TOR 78 35:57 44.6 33.8 85.0 0.8 3.7 4.5 4.0 2.1 1.0 2.2 0.3 23.5 2016-17 TOR 74 36:23 46.7 26.6 84.2 0.9 4.3 5.2 3.9 1.8 1.1 2.4 0.2 27.3 2017-18 TOR 80 33:54 45.6 31.0 82.5 0.7 3.2 3.9 5.2 1.9 1.1 2.2 0.3 23.0 2018-19 SA 77 34:55 48.1 15.6 83.0 0.7 5.3 6.0 6.2 2.3 1.1 2.6 0.5 21.2 2019-20 SA 68 34:04 53.1 25.7 84.5 0.6 4.9 5.5 5.6 2.6 1.0 2.4 0.3 22.1 2020-21 SA 61 33:43 49.5 25.7 88.0 0.7 3.6 4.2 6.9 2.1 0.9 2.0 0.2 21.6 2021-22 CHI 76 36:06 50.4 35.2 87.7 0.7 4.4 5.2 4.9 2.3 0.9 2.4 0.3 27.9 2022-23 CHI 74 36:15 50.4 32.4 87.2 0.5 4.2 4.6 5.1 2.5 1.1 2.1 0.5 24.5 2023-24 CHI 79 37:50 48.0 33.3 85.3 0.5 3.8 4.3 5.3 2.0 1.1 1.7 0.6 24.0 2024-25 SAC 77 35:57 47.7 32.8 85.7 0.6 3.2 3.9 4.4 1.9 0.8 1.4 0.4 22.2 2025-26 SAC 77 31:15 49.7 32.0 86.8 0.5 2.5 2.9 4.1 1.9 1.0 1.2 0.3 18.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.