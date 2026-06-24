DeMar DeRozan bientôt coupé par les Kings ?

Outre Domantas Sabonis et Zach LaVine, on sait que les Kings aimeraient se séparer de DeMar DeRozan cet été. Hoopshype nous le confirme et va même plus loin, en expliquant qu’à moins d’un transfert surprise, il devrait purement et simplement être coupé par la franchise californienne.
Sacramento utiliserait alors la « stretch provision » pour se séparer de l’ailier All-Star, étalant son salaire de la saison prochaine sur plusieurs années. Seuls 10 de ses 25.7 millions de dollars sont aujourd’hui garantis et, en les répartissant sur trois ou cinq ans, cela allégerait quelque peu la masse salariale.
Une fois libéré, on apprend carrément que DeMar DeRozan pourrait rester en Californie pour mieux rebondir chez les Clippers. Une destination qui fait sens sentimentalement pour ce Californien de naissance, déjà suivi par Los Angeles en cours de saison et qui y signerait pour le minimum comme « free agent ».
Mais à bientôt 36 ans, et même s’il reste un formidable attaquant, on peut se demander si « Deebo » est le joueur qu’il faut à une franchise à l’avenir incertain et qui sort d’une année sans playoffs. D’autant plus à côté de Kawhi Leonard.
|DeMar DeRozan
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2009-10
|TOR
|77
|21:37
|49.8
|25.0
|76.3
|0.9
|2.0
|2.9
|0.7
|2.3
|0.6
|0.8
|0.2
|8.6
|2010-11
|TOR
|82
|34:46
|46.7
|9.6
|81.3
|0.9
|2.9
|3.8
|1.8
|2.6
|1.0
|1.8
|0.4
|17.2
|2011-12
|TOR
|63
|35:01
|42.2
|26.1
|81.0
|0.6
|2.7
|3.3
|2.0
|2.6
|0.8
|2.0
|0.3
|16.7
|2012-13
|TOR
|82
|36:45
|44.5
|28.3
|83.1
|0.6
|3.3
|3.9
|2.5
|2.1
|0.9
|1.8
|0.3
|18.1
|2013-14
|TOR
|79
|38:11
|42.9
|30.5
|82.4
|0.6
|3.7
|4.3
|4.0
|2.5
|1.1
|2.2
|0.4
|22.7
|2014-15
|TOR
|60
|35:00
|41.3
|28.4
|83.2
|0.7
|3.9
|4.6
|3.5
|2.0
|1.2
|2.3
|0.2
|20.1
|2015-16
|TOR
|78
|35:57
|44.6
|33.8
|85.0
|0.8
|3.7
|4.5
|4.0
|2.1
|1.0
|2.2
|0.3
|23.5
|2016-17
|TOR
|74
|36:23
|46.7
|26.6
|84.2
|0.9
|4.3
|5.2
|3.9
|1.8
|1.1
|2.4
|0.2
|27.3
|2017-18
|TOR
|80
|33:54
|45.6
|31.0
|82.5
|0.7
|3.2
|3.9
|5.2
|1.9
|1.1
|2.2
|0.3
|23.0
|2018-19
|SA
|77
|34:55
|48.1
|15.6
|83.0
|0.7
|5.3
|6.0
|6.2
|2.3
|1.1
|2.6
|0.5
|21.2
|2019-20
|SA
|68
|34:04
|53.1
|25.7
|84.5
|0.6
|4.9
|5.5
|5.6
|2.6
|1.0
|2.4
|0.3
|22.1
|2020-21
|SA
|61
|33:43
|49.5
|25.7
|88.0
|0.7
|3.6
|4.2
|6.9
|2.1
|0.9
|2.0
|0.2
|21.6
|2021-22
|CHI
|76
|36:06
|50.4
|35.2
|87.7
|0.7
|4.4
|5.2
|4.9
|2.3
|0.9
|2.4
|0.3
|27.9
|2022-23
|CHI
|74
|36:15
|50.4
|32.4
|87.2
|0.5
|4.2
|4.6
|5.1
|2.5
|1.1
|2.1
|0.5
|24.5
|2023-24
|CHI
|79
|37:50
|48.0
|33.3
|85.3
|0.5
|3.8
|4.3
|5.3
|2.0
|1.1
|1.7
|0.6
|24.0
|2024-25
|SAC
|77
|35:57
|47.7
|32.8
|85.7
|0.6
|3.2
|3.9
|4.4
|1.9
|0.8
|1.4
|0.4
|22.2
|2025-26
|SAC
|77
|31:15
|49.7
|32.0
|86.8
|0.5
|2.5
|2.9
|4.1
|1.9
|1.0
|1.2
|0.3
|18.4
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.