Les Clippers intéressés par DeMar DeRozan ?

Que va-t-il se passer à Sacramento d’ici la « trade deadline » ? Certes, les Kings (5 victoires – 13 défaites) restent sur deux succès, mais cet effectif ne semble pas construit pour aller très loin cette saison…

Et même si le nouveau GM, Scott Perry, a tenté de calmer les rumeurs, il est possible que l’effectif explose, et que les All-Stars (Domantas Sabonis, Zach LaVine, DeMar DeRozan) se retrouvent sur le marché. S’ils n’y sont pas déjà.

D’après les informations de The Athletic, DeMar DeRozan intéresserait d’ailleurs les Clippers !

La franchise de Steve Ballmer a ainsi perdu Bradley Beal pour toute la saison et manque de force de frappe offensive. Néanmoins, les problèmes de la troupe de Tyronn Lue, en dehors des blessures, semblent surtout liés à l’âge de l’effectif, qui a bien du mal à tenir le rythme d’une NBA qui joue sur un tempo de plus en plus élevé.

Certes, avec ses 36 printemps, DeMar DeRozan colle avec l’âge moyen de l’effectif, mais ce n’est clairement pas lui qui va permettre aux Clippers de jouer plus vite, alors qu’ils sont à la 29e place en termes de « pace ».

DeMar DeRozan Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 TOR 77 21:37 49.8 25.0 76.3 0.9 2.0 2.9 0.7 2.3 0.6 0.8 0.2 8.6 2010-11 TOR 82 34:46 46.7 9.6 81.3 0.9 2.9 3.8 1.8 2.6 1.0 1.8 0.4 17.2 2011-12 TOR 63 35:01 42.2 26.1 81.0 0.6 2.7 3.3 2.0 2.6 0.8 2.0 0.3 16.7 2012-13 TOR 82 36:45 44.5 28.3 83.1 0.6 3.3 3.9 2.5 2.1 0.9 1.8 0.3 18.1 2013-14 TOR 79 38:11 42.9 30.5 82.4 0.6 3.7 4.3 4.0 2.5 1.1 2.2 0.4 22.7 2014-15 TOR 60 35:00 41.3 28.4 83.2 0.7 3.9 4.6 3.5 2.0 1.2 2.3 0.2 20.1 2015-16 TOR 78 35:57 44.6 33.8 85.0 0.8 3.7 4.5 4.0 2.1 1.0 2.2 0.3 23.5 2016-17 TOR 74 36:23 46.7 26.6 84.2 0.9 4.3 5.2 3.9 1.8 1.1 2.4 0.2 27.3 2017-18 TOR 80 33:54 45.6 31.0 82.5 0.7 3.2 3.9 5.2 1.9 1.1 2.2 0.3 23.0 2018-19 SA 77 34:55 48.1 15.6 83.0 0.7 5.3 6.0 6.2 2.3 1.1 2.6 0.5 21.2 2019-20 SA 68 34:04 53.1 25.7 84.5 0.6 4.9 5.5 5.6 2.6 1.0 2.4 0.3 22.1 2020-21 SA 61 33:43 49.5 25.7 88.0 0.7 3.6 4.2 6.9 2.1 0.9 2.0 0.2 21.6 2021-22 CHI 76 36:06 50.4 35.2 87.7 0.7 4.4 5.2 4.9 2.3 0.9 2.4 0.3 27.9 2022-23 CHI 74 36:15 50.4 32.4 87.2 0.5 4.2 4.6 5.1 2.5 1.1 2.1 0.5 24.5 2023-24 CHI 79 37:50 48.0 33.3 85.3 0.5 3.8 4.3 5.3 2.0 1.1 1.7 0.6 24.0 2024-25 SAC 77 35:57 47.7 32.8 85.7 0.6 3.2 3.9 4.4 1.9 0.8 1.4 0.4 22.2 2025-26 SAC 17 32:46 49.5 36.1 87.7 0.6 2.7 3.3 3.6 2.1 1.2 1.1 0.2 17.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.