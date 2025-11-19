Rythme et calendrier NBA : Steve Kerr tire la sonnette d’alarme

La NBA a beau avoir imposé un nombre minimum de 65 matchs disputés pour pouvoir prétendre à l’obtention de trophées individuels, le taux « d’assiduité » des superstars de la ligue est en baisse nette. Les blessures de celles-ci, en revanche, continuent d’augmenter, et les derniers jours écoulés en ont offert un bel exemple…

Pour faire un bref rappel : Trae Young, Cam Thomas, Anthony Davis, Fred VanVleet, Kawhi Leonard, Bradley Beal, Ja Morant, Ty Jerome, Tyler Herro, Bam Adebayo, Dejounte Murray, Jordan Poole, Zion Williamson, Jalen Brunson, Jalen Williams, Paolo Banchero, Joel Embiid, Keegan Murray, Domantas Sabonis sont actuellement blessés, et viennent s’ajouter au quatuor Lillard-Haliburton-Irving-Tatum, qui a lui aussi payé au prix fort un enchaînement infernal des efforts en fin de saison dernière.

Et ces derniers jours, ce fut au tour de Stephon Castle (hanche), Giannis Antetokounmpo (aine) et Victor Wembanyama (mollet) de tomber. De quoi organiser un magnifique All-Star des éclopés ! Et dire que la saison régulière a débuté il y a moins d’un mois…

Les joueurs déjà dans le rouge !

Contrairement à ce qu’annonçait Joe Dumars lorsqu’il était encore vice-président des opérations basket de la ligue, il semble bel et bien y avoir une corrélation entre le risque de blessures et l’enchaînement des matchs. À ce constat, Steve Kerr ajoute que le rythme de jeu, bien plus élevé que lorsqu’il était joueur, favorise un peu plus ce risque, fragilisant davantage les tissus mous de l’ensemble du corps, et particulièrement les mollets.

« Notre staff médical estime que l’usure, la vitesse de jeu, le rythme et les kilomètres parcours jouent un rôle dans ces blessures », a-t-il précisé. >« Dans toute la ligue, tout le monde a compris qu’il est plus facile de marquer si l’on prend l’adversaire de vitesse et qu’on sort en transition. Mais lorsque tout le monde fait ça, les matchs sont beaucoup plus rapides. Tout le monde doit couvrir sept mètres de surface, car tout le monde peut tirer à 3-points. On a toutes les données. Les joueurs courent plus vite et plus loin qu’auparavant. On essaie de faire de notre mieux, mais on a pratiquement un match tous les deux soirs. Ce n’est pas facile ».

Sans surprise, les stats récoltées par ESPN confirment très bien la tendance évoquée par l’entraîneur de Golden State : le jeu n’a jamais été aussi rapide et les joueurs n’ont jamais autant couru et à une telle vitesse : 54 kilomètres parcourus par l’ensemble des joueurs en moyenne sur un match, à 6.4 km/h de moyenne.

Prenant exemple sur les Pacers, de nombreuses équipes ont ainsi décidé d’accélérer au maximum le tempo, notamment Miami qui impose un rythme tout simplement jamais-vu depuis 35 ans dans la Grande Ligue !

Si on représente la vitesse moyenne des joueurs en attaque et en défense, on voit qu’il y a une très nette hausse cette saison, et ce n’est pas un simple effet du début de saison, car si on prend les données au même moment de la saison, en 2022/23, 2023/24, 2024/25 et 2025/26, l’explosion reste extrêmement claire.

Vitesse offensive moyenne des joueurs NBA (Avg Speed Off) par rapport à leur vitesse défensive moyenne (Avg Speed Def) lors des débuts de saison 2022/23, 2023/24, 2024/25 et 2025/26

Quelles solutions ?

Vitesse offensive moyenne des équipes NBA (Vitesse Off) par rapport à leur pourcentage de victoires (W%) lors des saisons 2022/23, 2023/24, 2024/25 et 2025/26

La vitesse offensive n’est pourtant pas un gage de réussite en NBA, au contraire même car ce sont souvent des équipes jeunes qui jouent vite, pour compenser un manque d’efficacité sur demi-terrain.

L’année dernière, pour aider les joueurs à absorber cette hausse de la vitesse du jeu, Steve Kerr avait déjà proposé de calquer le calendrier de la saison post-Covid avec un exercice à 72 matchs en saison régulière, mais la NBA n’est pas vraiment partante, essentiellement pour des raisons économiques. Au final, après moins d’un mois de compétition, ses Warriors, dont les leaders sont tous des vétérans, tirent déjà la langue.

« Nous n’avons pas eu un seul entraînement pendant notre road trip », a-t-il ajouté. « Pas un seul. Nous sommes partis depuis une semaine ou plus. Huit jours, pas un seul entraînement. Ce n’est que match, match, match. Non seulement il n’y a pas de temps de récupération, mais il n’y a pas non plus de temps d’entraînement. Ce qui était différent à l’époque, parce qu’on avait quatre matchs en cinq nuits, ce qui n’était pas génial, mais ensuite on avait quatre jours entre les matchs. On prenait un jour de repos et on faisait quelques bons entraînements ».

Pour ne rien arranger, Golden State est déjà dans son cinquième « back-to-back » de la saison, et sera attendu ce soir à Miami après avoir perdu cette nuit à Orlando. Bien conscient de la réalité économique qui régit la NBA, Steve Kerr ne se fait pas vraiment d’illusion, car jouer moins de matchs signifierait moins de rentrées d’argent pour la NBA, ce qui semble inenvisageable malgré les profits records générés par la ligue.

« Le problème, c’est que toutes les parties prenantes devraient accepter de percevoir moins de revenus. Mais en 2025, aux États-Unis ? Je dis bonne chance à tous les secteurs d’activité qui voudront prendre ce chemin. Imaginez une grande entreprise qui dirait : ‘Vous savez quoi, on ne se soucie pas tant que ça du cours de notre action. Ce qui nous importe, c’est d’employer des gens, de leur offrir un emploi stable et d’améliorer nos produits’. Cela n’arrivera pas. Vous le savez bien » conclut ainsi, réaliste, l’entraîneur de Golden State.