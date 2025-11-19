Giannis Antetokounmpo évite le pire : une à deux semaines d’arrêt

Les blessures s’enchaînent en NBA, et Giannis Antetokounmpo n’y échappe pas. D’après ESPN, l’ailier-fort des Bucks souffre d’une légère élongation à l’aine gauche et devrait manquer une à deux semaines de compétition.

« Je ne sais pas quel est le niveau exact de la blessure, mais je sais qu’elle n’est pas sérieuse, donc c’est une bonne nouvelle pour nous » s’est réjoui Doc Rivers, son coach. « Mais il sera sans doute absent deux semaines. Puis on verra. En espérant que ce soit moins, même si ce sera probablement dans ces eaux-là. »

Un moindre mal finalement, car l’inquiétude était grande dans le Wisconsin. Lundi, à trois minutes de la mi-temps face aux Cavaliers, le « Greek Freak » avait dû quitter ses coéquipiers après avoir ressenti une douleur apparue en fin de premier quart-temps. Il avait tenté de continuer, avant de se résoudre à regagner les vestiaires.

Après Kevin Porter Jr. et Taurean Prince, c’est donc Giannis Antetokounmpo qui rejoint l’infirmerie à Milwaukee. Une très mauvaise nouvelle pour des Bucks déjà en difficulté, battus à trois reprises lors de leurs quatre derniers matchs, et qui doivent encore affronter Philadelphie, Detroit, Portland, Miami, New York puis Brooklyn d’ici la fin du mois de novembre. Il va falloir serrer les dents afin de laisser passer l’orage…

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 24:38 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31:22 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35:17 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36:58 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 36:45 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 MIL 72 32:45 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 MIL 63 30:26 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 MIL 61 33:00 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 MIL 67 32:54 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32:08 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35:10 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 MIL 67 34:10 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4 2025-26 MIL 12 33:25 63.0 50.0 63.6 3.8 7.5 11.3 7.1 2.7 0.9 3.5 1.3 32.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.