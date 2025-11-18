Matchs
NBA
Matchs
NBA
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

Les Bucks perdent Giannis puis craquent à Cleveland

Publié le 18/11/2025 à 7:01 Twitter Facebook

NBA – Milwaukee n'avait pas son meilleur joueur, touché à l'aine, en deuxième mi-temps. Forcément, les Cavaliers en ont pleinement profité (118-106).

Les premières minutes de la partie appartiennent à Giannis Antetokounmpo, ce qui rendra le scénario du match encore plus cruel pour les Bucks. Milwaukee commence par un 11-2 et le “Greek Freak” est partout, soit à la passe soit à la conclusion des actions. Résultat, les Bucks sont lancés et dominent le premier acte (26-33). La réponse vient de Donovan Mitchell, qui semble également en jambes. Kyle Kuzma termine bien la première mi-temps et les débats sont équilibrés (59-57).

Puis, surprise, au retour des vestiaires, Giannis Antetokounmpo n'est pas sur le parquet ! Il est touché à l'aine et ne reviendra pas. Milwaukee va donc jouer 24 minutes sans son double MVP. Pendant le troisième quart-temps, ça tient encore (92-88). Mais face aux paniers primés des troupes de Kenny Atkinson, notamment ceux de Sam Merrill, les hommes de Doc Rivers cèdent du terrain. Jamais largués, ils ne sont plus en mesure de l'emporter non plus et s'inclinent 118-106.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Giannis Antetokounmpo forfait en seconde période. C'est le tournant du match évidemment. En 13 minutes, le Grec avait inscrit 14 points, plus 5 rebonds et 4 passes. Jouer une mi-temps sans lui, face à une équipe comme Cleveland, ce n'est plus du tout la même chose. Et Doc Rivers n'a pas été rassurant, en parlant d'une d'une IRM à venir et d'une blessure à l'aine côté gauche qui semblait sérieuse.

– Les paniers primés de Sam Merrill. Face à un adversaire grandement diminué, les Cavaliers ont petit à petit pris les commandes de la partie. Sans écraser les débats mais sans trembler aussi. Et ce qui a le plus aidé, ce sont les shoots à 3-pts de Merrill, qui a terminé avec 6 réussites derrière l'arc dans cette victoire, dont 5 en seconde période.

Cleveland / 59 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
D. Hunter 13 3/5 0/1 0/0 0 3 3 0 2 0 1 0 -8 6 6
J. Allen 16 4/7 0/0 4/4 1 3 4 1 0 0 1 1 -1 12 14
E. Mobley 16 1/4 1/2 4/6 0 2 2 3 2 0 3 0 -3 7 4
D. Mitchell 17 10/13 3/4 2/3 0 0 0 3 1 1 1 0 -5 25 24
S. Merrill 13 1/3 1/3 0/0 1 3 4 0 1 0 1 0 -3 3 4
D. Wade 11 1/2 1/2 0/0 0 2 2 1 0 2 0 1 +3 3 8
N. Tomlin 6 0/1 0/1 0/0 1 0 1 0 1 0 1 0 +7 0 -1
T. Bryant 4 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 +5 0 1
L. Ball 11 0/3 0/2 1/2 0 2 2 2 1 1 1 0 +10 1 1
C. Porter Jr. 11 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 +5 2 3
Total 21/39 6/15 11/15 3 16 19 10 8 5 9 2 59
Milwaukee / 57 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
G. Antetokounmpo 13 6/10 0/0 2/3 2 3 5 4 2 1 4 0 0 14 15
K. Kuzma 14 4/9 1/2 1/1 2 1 3 1 2 0 0 0 +9 10 9
M. Turner 19 1/2 1/2 0/0 0 4 4 2 1 2 2 0 +2 3 8
A. Green 19 3/7 3/7 0/0 0 0 0 3 2 1 0 0 +2 9 9
R. Rollins 10 3/6 2/3 1/1 0 2 2 1 3 0 2 0 +2 9 7
B. Portis 13 2/4 1/2 0/2 1 3 4 0 0 1 0 0 -7 5 6
G. Harris 5 1/3 0/2 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -4 2 0
G. Trent Jr. 13 1/3 1/2 0/0 0 0 0 0 0 1 1 0 -10 3 1
C. Anthony 14 1/5 0/0 0/0 0 1 1 6 0 0 1 0 -4 2 4
Total 22/49 9/20 4/7 5 13 18 17 11 6 10 0 57

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CLE118
MIL106
DET127
IND112
PHI110
LAC108
MIA115
NYK113
TOR110
CHA108
MIN120
DAL96
NOR109
OKC126
DEN127
CHI130

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Jonathan Demay
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Milwaukee Bucks en 1 clic

Cleveland Cavaliers en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes