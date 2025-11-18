Les Bucks perdent Giannis puis craquent à Cleveland

Les premières minutes de la partie appartiennent à Giannis Antetokounmpo, ce qui rendra le scénario du match encore plus cruel pour les Bucks. Milwaukee commence par un 11-2 et le “Greek Freak” est partout, soit à la passe soit à la conclusion des actions. Résultat, les Bucks sont lancés et dominent le premier acte (26-33). La réponse vient de Donovan Mitchell, qui semble également en jambes. Kyle Kuzma termine bien la première mi-temps et les débats sont équilibrés (59-57).

Puis, surprise, au retour des vestiaires, Giannis Antetokounmpo n'est pas sur le parquet ! Il est touché à l'aine et ne reviendra pas. Milwaukee va donc jouer 24 minutes sans son double MVP. Pendant le troisième quart-temps, ça tient encore (92-88). Mais face aux paniers primés des troupes de Kenny Atkinson, notamment ceux de Sam Merrill, les hommes de Doc Rivers cèdent du terrain. Jamais largués, ils ne sont plus en mesure de l'emporter non plus et s'inclinent 118-106.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Giannis Antetokounmpo forfait en seconde période. C'est le tournant du match évidemment. En 13 minutes, le Grec avait inscrit 14 points, plus 5 rebonds et 4 passes. Jouer une mi-temps sans lui, face à une équipe comme Cleveland, ce n'est plus du tout la même chose. Et Doc Rivers n'a pas été rassurant, en parlant d'une d'une IRM à venir et d'une blessure à l'aine côté gauche qui semblait sérieuse.

– Les paniers primés de Sam Merrill. Face à un adversaire grandement diminué, les Cavaliers ont petit à petit pris les commandes de la partie. Sans écraser les débats mais sans trembler aussi. Et ce qui a le plus aidé, ce sont les shoots à 3-pts de Merrill, qui a terminé avec 6 réussites derrière l'arc dans cette victoire, dont 5 en seconde période.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.