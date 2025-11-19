Le Magic résiste aux 67 points de Stephen Curry et Jimmy Butler

La rencontre débute sur un rythme effréné, avec le Magic et les Warriors qui s’échangent les paniers à 3-points. Stephen Curry, Jimmy Butler et Draymond Green s’unissent pour répondre à la force de frappe collective des Floridiens, plus efficaces sur jeu rapide et qui utilisent davantage le jeu intérieur pour gratter des points faciles. À l’image de Desmond Bane ou Tristan Da Silva (36-32).

La première différence se crée dans le deuxième quart-temps, quand le score passe de 36-36 à 57-42. D’un côté, Golden State arrose de loin et perd surtout plusieurs ballons. De l’autre, Orlando en profite en provoquant des fautes sans rien rater sur la ligne et en imposant sa domination sous le cercle. Il faut alors attendre le retour de Stephen Curry, bien servi par Jimmy Butler et bouillant à 3-points, pour réduire l’écart jusqu’à une possession, tandis que la défense des « Dubs » a haussé le ton (67-60).

Comme les Warriors continuent de souffrir dans la peinture, qu’ils ne parviennent pas à être propres avec la balle et que le Magic retrouve de la réussite derrière l’arc, l’écart remonte au-delà de la dizaine. Et il s’y stabilise, la moindre erreur se payant cash avec Franz Wagner, Desmond Bane et consorts. Stephen Curry fait de son mieux pour garder les siens au contact, même si l’adresse a quelque peu chuté dans les rangs californiens (93-85).

Si Jimmy Butler, toujours aussi à l’aise en Floride, est là pour maintenir Golden State à la surface quand Stephen Curry se repose, Orlando peut de son côté s’appuyer sur Desmond Bane, Franz Wagner et surtout le duo Anthony Black – Wendell Carter Jr. pour répondre à toute tentative de réduction du score. La tension monte sur le parquet mais l’écart ne descend pas et, après d’énièmes « hustle plays » de Carter Jr. et Suggs, puis un 3-points de Bane, la bande de Curry et Butler dépose les armes (121-113).

Derrière six joueurs à plus de 10 points, parmi lesquels Desmond Bane (23 points, 6 rebonds, 5 passes, 5 interceptions) et cet hyperactif Anthony Black (21 points), le Magic s’offre les Warriors, beaucoup trop dépendants de Stephen Curry (34 points, 9 passes, 3 interceptions) et Jimmy Butler (33 points, 7 rebonds, 3 interceptions).

À RETENIR

– Stephen Curry et Jimmy Butler, impuissants contre tout un collectif. Les Warriors restaient sur trois succès d’affilée, mais ils ont clairement manqué de solutions en attaque, derrière le tandem Curry/Butler. Cela s’est d’autant plus remarqué que le Magic pouvait s’appuyer sur six joueurs productifs et impactants, à tour de rôle : Desmond Bane, Anthony Black, Franz Wagner, Wendell Carter Jr, Tristan Da Silva et Jalen Suggs. Avec aussi de bons passages de Goga Bitadze et Tyus Jones. Un véritable atout pour épuiser progressivement les hommes de Steve Kerr, attendus à Miami dès le lendemain. Au bon souvenir de Jimmy Butler…

– Orlando s’est imposé physiquement. Le Magic montre de bien meilleures choses depuis dix jours, avec quatre victoires en cinq matchs (et une défaite en prolongation face aux Rockets). Toujours sans Paolo Banchero, les Floridiens n’ont pas manqué de faire bon usage de leur avantage de taille et de muscles dans la raquette, avec Wendell Carter Jr. qui a notamment imposé une pression permanente sur les intérieurs des Warriors pour arracher des rebonds offensifs. Les joueurs de Jamahl Mosley ont aussi multiplié les paniers faciles dans la peinture ou la provocation de fautes pour gratter des points sur la ligne.

– Stephen Curry dépasse Vince Carter. Avec ses 34 points, Stephen Curry (25 749) en profite pour devenir le 22e meilleur marqueur de l’histoire de la saison régulière. Dépassant Vince Carter (25 728) et se tournant maintenant vers Kevin Garnett (26 071), qu’il devrait mettre dans son rétroviseur d’ici la fin d’année 2025.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.