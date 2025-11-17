Matchs
Touché au mollet, Victor Wembanyama absent « quelques semaines »

Après avoir manqué son premier match de la saison ce week-end, Victor Wembanyama doit s'éloigner plus longuement à cause de son mollet.

Parti sur d'excellentes bases statistiques (26.2 points, 12.9 rebonds, 4 passes, 3.6 contres, 1.1 interception) et sur de très bonnes bases collectives avec les Spurs (9 victoires – 4 défaites), Victor Wembanyama rejoint l'infirmerie texane, après avoir procédé à une IRM dans la journée.

ESPN annonce qu'il souffre d'une élongation au mollet gauche, et il sera absent pour au moins « deux à trois semaines » de compétition. C'est cette blessure qui, dimanche soir, lui avait valu de rater son premier match de la saison contre les Kings. Et c'est décidément la triste mode en NBA, puisque les pépins au mollet sont récurrents (Anthony Davis, Ja Morant, Coby White, Dylan Harper, Ty Jerome)…

Un nouveau coup dur pour San Antonio et surtout pour Victor Wembanyama, blessé vendredi contre les Warriors et qui avait déjà dû s'absenter pendant de longs mois, à cause d'une thrombose veineuse de l'épaule.

Sa franchise ne prendra bien sûr aucun risque avec sa santé, d'autant plus avec le précédent Tyrese Haliburton, mais cela vient casser sa belle dynamique, qui en faisait le favori pour le « DPOY », et un All-Star en puissance.

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2023-24 SA 71 29:40 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4
2024-25 SA 46 33:12 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3
2025-26 SA 12 34:40 50.2 34.5 85.7 2.0 10.9 12.9 4.0 3.7 1.1 3.6 3.6 26.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Par Florian Benfaid
