Les Spurs perdent Dylan Harper pour plusieurs semaines…

Dimanche, les Spurs n'ont pas uniquement perdu leur premier match de la saison chez les Suns, puisqu'ils ont également perdu Dylan Harper sur blessure.

Touché au mollet gauche, et aperçu avec des béquilles après la rencontre, le rookie souffre d'une élongation et ESPN annonce déjà qu'il va manquer « plusieurs semaines » de compétition. La bonne nouvelle, c'est qu'il aurait pu être blessé plus sérieusement et le deuxième choix de la dernière Draft évite ainsi le pire.

C'est tout de même un coup dur pour San Antonio, auteur d'un début de saison canon (5 victoires – 1 défaite) dans le sillage de Victor Wembanyama. En sortie de banc, Dylan Harper n'était pas non plus étranger à cette belle entame des Texans, avec ses 14 points, 4 rebonds et 3.8 passes de moyenne. Avant de se blesser à Phoenix, il était même parti pour signer un joli carton : 12 points en 11 minutes…

Néanmoins, De'Aaron Fox est proche d'un retour et un gaucher pourrait donc laisser place à un autre gaucher dans le « backcourt » des Spurs. Avant de pouvoir enfin cohabiter tous les deux ?