Victor Wembanyama muselé, les Spurs s’effondrent à Phoenix

Invaincus avant leur déplacement en Arizona, les Spurs de Victor Wembanyama ont été accueillis par un festival longue distance des Suns pour entamer la rencontre. Devin Booker, Ryan Dunn (17 points, 5 rebonds), Grayson Allen (17 points), Royce O'Neale (11 points, 6 rebonds, 4 passes), et Collin Gillepsie (15 points, 4 passes) marquent tous au moins un 3-points en premier quart temps et Phoenix fait la course en tête (31-24).

Avec un Wembanyama toujours muet, les Spurs prennent l'eau. Le duo Devin Booker – Nick Richards en rajoute une couche et l'écart passe à +16 (58-42). Alors qu'il faut attendre la dernière minute de la première mi-temps pour voir les premiers points de Wemby, les Suns font 5/5 à 3-points (11/15 à la pause) et rentrent aux vestiaires à +18 (70-52) !

Devin Booker en maestro

La tendance se confirme en troisième quart-temps. La défense de Phoenix est toujours aussi intraitable et Devin Booker, déjà en double-double, se balade dans la défense texane pour mettre son équipe à +26 (89-63).

À l'image de Victor Wembanyama (9 points à 4/14 aux tirs, 6 balles perdues), c'est toute l'équipe des Spurs qui est frustrée. Dylan Harper (12 points en 11 minutes de jeu), qui avait été bon en première mi-temps, sort sur blessure et Phoenix prend plus de 30 points d'avance (97-66).

San Antonio tente cependant un baroud d'honneur. Stephon Castle (26 points, 7 rebonds, 5 passes) et Keldon Johnson (19 points) lancent un 12-0 pour revenir à -14 (111-97), mais Devin Booker répond en patron. Sur la possession suivante, il provoque trois fautes de suite de Stephon Castle pour casser le rythme et relancer Phoenix vers une victoire facile.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Suns agressifs sur Wemby. Pour la première fois de la saison, une défense a pris le dessus sur Victor Wembanyama. Avec Royce O'Neale sur le dos et des prises à deux systématiques, suivies de bonnes rotations défensives, les Suns ont limité le Français à cinq tirs tentés lors des 24 premières minutes, pour une seule réussite, et aucun lancer-franc. Wemy a fait guère mieux en deuxième mi-temps, pour terminer le match avec 9 points à 4/14 aux tirs, 9 rebonds, 4 contres, et 6 ballons perdus.

– Devin Booker et les Pistoleros. La star des Suns s'est fait plaisir cette nuit. Alors que Stephon Castle a lancé les hostilités avec du trash talking en bonne et due forme, Devin Booker a répondu par le jeu. Il a été d'une efficacité diabolique (10/15 aux tirs) pour marquer ses 28 points et a utilisé l'attention de la défense de San Antonio pour également faire briller ses coéquipiers. Il a terminé avec 13 passes, dont la plupart ont terminé sur un 3-points. En effet, les Suns ont fini à 19/33 de loin et cinq joueurs ont marqué au moins trois tirs de loin.

– Il n'y a plus qu'une équipe invaincue cette saison. Avec les défaites de San Antonio à Phoenix et de Chicago à New York, le Thunder, qui a gagné de plus de 30 points contre les Pelicans la nuit dernière, est la dernière équipe invaincue cette saison.