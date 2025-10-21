Coby White attend encore le feu vert des Bulls

Chicago nourrissait l’espoir de récupérer rapidement Coby White et donc de pouvoir compter sur lui lors de la reprise de la saison. Mais il faudra encore patienter. Touché au mollet lors d’un entraînement pendant l’intersaison, le meneur a déjà manqué l’intégralité de la préparation, et sa convalescence se prolonge encore.

La franchise de l’Illinois a indiqué qu’il en aurait encore pour au moins deux semaines. Coby White a repris l’entraînement ce week-end, mais les Bulls veulent lui laisser le temps de retrouver pleinement ses sensations. Cette quinzaine à venir devrait lui permettre de revenir à 100%.

Un retour attendu, tant l’ancien de North Carolina reste une pièce essentielle du dispositif de Billy Donovan. La saison dernière, il a signé ses meilleures statistiques en carrière, avec plus de 20 points de moyenne (37% à 3-points) et 4 passes décisives sur 74 matchs. D’autant plus que cette saison marque la dernière année de son contrat, et qu'il entend bien faire sauter la banque à l'issue de cette campagne 2025/26…

En attendant, Chicago a lancé la saison avec Tre Jones à la mène et Ayo Dosunmu au poste 2. Un duo que l’on devrait retrouver à nouveau demain soir, à l’occasion du premier match de la saison à domicile, face aux Pistons.

Coby White Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CHI 65 26 39.4 35.4 79.1 0.4 3.1 3.5 2.7 1.8 0.8 1.7 0.1 13.2 2020-21 CHI 69 31 41.6 35.9 90.1 0.4 3.7 4.1 4.8 2.6 0.6 2.3 0.2 15.1 2021-22 CHI 61 28 43.3 38.5 85.7 0.3 2.7 3.0 2.9 2.2 0.5 1.1 0.2 12.7 2022-23 CHI 74 23 44.3 37.2 87.1 0.2 2.6 2.9 2.8 1.6 0.7 1.0 0.1 9.7 2023-24 CHI 79 37 44.7 37.6 83.8 0.6 4.0 4.5 5.1 2.4 0.7 2.1 0.2 19.1 2024-25 CHI 74 33 45.3 37.0 90.2 0.3 3.4 3.7 4.5 2.1 0.9 2.4 0.2 20.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.