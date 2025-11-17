Ja Morant en reprend pour deux semaines d’infirmerie

Mauvaise nouvelle pour Memphis : touché au mollet droit lors du premier quart-temps du match à Cleveland, Ja Morant a passé des examens qui ont révélé une élongation. Le meneur sera réévalué dans environ deux semaines, ce qui acte un nouveau passage prolongé par l’infirmerie pour la star des Grizzlies.

Cette blessure tombe alors que Ja Morant cherchait encore ses marques dans le système de Tuomas Iisalo.

Car même s'il compile 17.9 points, 3.5 rebonds et 7.6 passes de moyenne en 28.8 minutes cette saison, il affiche ses pires pourcentages de réussite en carrière, à 36% de réussite dont 17% de loin. Il avait d'ailleurs été suspendu un match pour avoir très mal pris les remarques de son coach sur son manque d'investissement…

Ce nouveau pépin physique rappelle la fragilité de l’ancien « ROY ». Sur les deux dernières saisons, il n’a disputé que 59 matches au total, et les Grizzlies vont désormais manquer de créateurs.

Car Ja Morant rejoint à l'infirmerie Scotty Pippen Jr. et Ty Jerome, qui n'ont pas encore pu jouer cette saison.

Ja Morant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MEM 67 30:57 47.7 33.5 77.6 0.8 3.1 3.9 7.3 1.6 0.9 3.3 0.3 17.8 2020-21 MEM 63 32:35 44.9 30.3 72.8 0.9 3.1 4.0 7.4 1.4 0.9 3.2 0.2 19.1 2021-22 MEM 57 33:08 49.3 34.4 76.1 1.4 4.4 5.7 6.7 1.5 1.2 3.4 0.4 27.4 2022-23 MEM 61 31:56 46.6 30.7 74.8 1.0 4.9 5.9 8.1 1.6 1.1 3.4 0.3 26.2 2023-24 MEM 9 35:20 47.1 27.5 81.3 0.7 4.9 5.6 8.1 2.1 0.8 3.0 0.6 25.1 2024-25 MEM 50 30:23 45.4 30.9 82.4 0.7 3.4 4.1 7.3 2.3 1.2 3.7 0.2 23.2 2025-26 MEM 12 28:45 35.9 16.7 94.2 0.5 3.0 3.5 7.6 2.3 1.0 3.8 0.1 17.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.