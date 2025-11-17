Anthony Davis ne peut toujours pas rejouer

Mais quand Anthony Davis pourra-t-il enfin rejouer ? Absent depuis le 29 octobre en raison d’une blessure au mollet gauche, l’intérieur va devoir patienter à l'infirmerie encore au moins sept à dix jours, indique ESPN.

« Il veut être sur le terrain pour nous aider, mais ça lui offre sept à dix jours de plus pour aller mieux et se renforcer. En espérant qu'il reviendra à ce moment-là » précise d'ailleurs son coach, Jason Kidd.

Pour rappel, Anthony Davis aurait déjà pu faire son retour il y a une dizaine de jours, mais le propriétaire des Mavericks, Patrick Dumont, a préféré le retarder, contre l'avis de l'ancien GM Nico Harrison, faute de données suffisantes garantissant l’absence de risque de rechute. Ou de rupture du tendon d'Achille…

Une décision intrigante. Car si « AD » n’a jamais vraiment été épargné par les blessures et qu’il est logique de vouloir le préserver, cela laisser planer le doute sur la volonté de la direction texane de le transférer.

Dans le meilleur des cas, Anthony Davis fera donc son retour en fin de mois. D’ici là, Dallas, actuellement 13e à l’Ouest avec 4 victoires pour 10 défaites, va devoir tenir le choc en s’appuyant à l’intérieur sur le revenant Dereck Lively II, mais aussi sur PJ Washington, Daniel Gafford, Dwight Powell et le rookie Moussa Cisse.

Anthony Davis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 NO 64 28:51 51.6 0.0 75.1 2.6 5.6 8.2 1.0 2.5 1.2 1.4 1.8 13.5 2013-14 NO 67 35:12 51.9 22.2 79.1 3.1 7.0 10.0 1.6 3.0 1.3 1.6 2.8 20.8 2014-15 NO 68 36:06 53.5 8.3 80.5 2.5 7.7 10.2 2.2 2.1 1.5 1.4 2.9 24.4 2015-16 NO 61 35:29 49.3 32.4 75.8 2.1 8.1 10.3 1.9 2.4 1.3 2.0 2.0 24.3 2016-17 NO 75 37:11 50.5 29.9 80.2 2.3 9.5 11.8 2.1 2.2 1.3 2.4 2.2 28.0 2017-18 NO 75 36:22 53.4 34.0 82.8 2.5 8.6 11.1 2.3 2.1 1.5 2.2 2.6 28.1 2018-19 NO 56 33:02 51.7 33.1 79.4 3.1 8.9 12.0 3.9 2.4 1.6 2.0 2.4 25.9 2019-20 LAL 62 34:22 50.3 33.0 84.6 2.3 7.0 9.3 3.2 2.5 1.5 2.5 2.3 26.1 2020-21 LAL 36 32:17 49.1 26.0 73.8 1.7 6.2 7.9 3.1 1.7 1.3 2.1 1.6 21.8 2021-22 LAL 40 35:06 53.2 18.6 71.3 2.7 7.2 9.9 3.1 2.4 1.2 2.1 2.3 23.2 2022-23 LAL 56 34:00 56.3 25.7 78.4 3.5 9.1 12.5 2.6 2.6 1.1 2.2 2.0 25.9 2023-24 LAL 76 35:32 55.6 27.1 81.6 3.1 9.5 12.6 3.5 2.3 1.2 2.1 2.3 24.7 2024-25 DAL 9 29:33 46.1 23.3 68.8 1.7 8.4 10.1 4.4 1.8 0.6 2.2 2.2 20.0 2024-25 LAL 42 34:17 52.8 29.8 78.8 2.8 9.0 11.9 3.4 2.0 1.3 2.2 2.1 25.7 2025-26 DAL 5 29:48 52.0 27.3 74.2 3.4 6.8 10.2 2.2 2.6 1.6 2.2 1.2 20.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.