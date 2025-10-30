Anthony Davis déjà blessé, Dallas s’en remet à Dwight Powell

Dallas – Indiana, ou le bal des éclopés. Le match mercredi entre les Mavericks et les Pacers s'est joué à qui tiendrait le mieux le choc malgré ses absents. Dans ces circonstances, ce sont les Texans qui s'en sont sortis, de très peu (107-105). Déjà privés de Dereck Lively II et Daniel Gafford au poste 5, Jason Kidd a dû composer avec Anthony Davis, titulaire à ce poste qu'il n'aime pourtant pas. Et l'entraîneur des Mavs a dû repenser ses plans après quelques minutes de jeu seulement quand « AD » s'est tenu les jambes et a été contraint de quitter ses partenaires.

Incertain pour le match à cause d'une double tendinite aux tendons d'Achille, Anthony Davus a grimacé après une mauvaise réception après un tir après un peu plus de sept minutes de jeu. Sans torsion ni vrai contact avec un son vis-à-vis Tony Bradley, il s'est tenu le bas de la jambe, avant de rejoindre le banc en boitant.

Mavericks center Anthony Davis is headed to the locker. He entered the game with a Bilateral Achilles Tendinopathy injury. Davis looked to step hard on the ground and started limping instantly to the bench. pic.twitter.com/lQoW4hgtcA — Ron Harrod Jr. (@RonKnowsSports) October 30, 2025

« Des douleurs à la jambe gauche », voilà pour le bilan médical annoncé par Jason Kidd en conférence de presse. « Il a essayé de revenir en jeu mais il n'a pas voulu prendre de risques. On verra comment il se sentira avec le temps. » Si le pire semble avoir été évité, on ne peut qu'être inquiet à Dallas, face à la litanie de blessures qui a touché Anthony Davis depuis le début de sa carrière, et depuis son arrivée dans le Texas.

Le meilleur match de Dwight Powell depuis deux ans et demi

Sans l'ancien Laker, les Mavericks ont été assez logiquement dominés au rebond. Mais ils n'ont pas craqué, notamment grâce à leur vétéran Dwight Powell. Cantonné au bout du banc et de la rotation intérieure (10 minutes en trois matchs joués), le Canadien a répondu à l'appel, et de quelle manière.

Agressif et même décisif avec 18 points dont huit dans le quatrième quart – plus gros total de Dallas – il a livré son meilleur match depuis deux ans et demi et une sortie à 22 unités contre les Spurs le 15 mars 2023.

Acclamé par l'American Airlines Center, le pivot a même eu le droit à ses « MVP ! MVP ! » du public. « Cela doit être une première » en a-t-il souri face aux médias. « J'essayais juste de rester concentré à mettre mes lancers francs en fin de match (10/12 sur le match, ndlr). C'était un peu déroutant au début, mais j'ai simplement essayé de rester dans ma bulle et mettre ces lancers. » Plus que ses 18 points, 6 rebonds, 2 contres en un peu plus de 29 minutes de jeu, Dwight Powell a terminé avec le meilleur ratio +/- de Dallas (+12) dans une rencontre très serrée.

« On doit tous répondre présent quand notre numéro est appelé, trouver un moyen d'être compétitif et rester sur notre plan de jeu » a expliqué Dwight Powell. « Heureusement, plusieurs gars ont haussé leur niveau ce soir. Ce qui compte le plus pour moi, c'est de gagner, et trouver des façons d'y contribuer, que ce soit sur ou en dehors du parquet, les jours de match ou à l'entraînement. C'est ma routine de rester prêt et d'aider comme je peux. »

Un modèle pour Cooper Flagg

Modèle de professionnalisme loué depuis ses débuts à Dallas en 2014-2015, Dwight Powell sert d'exemple à tous les Mavericks, notamment leurs jeunes joueurs comme Cooper Flagg.

« Le plus important avec Dwight, ce n'est pas ce qu'il dit, c'est davantage ses actions » a insisté le numéro un de la dernière Draft. « Je crois que je n'ai jamais vu quelqu'un qui soulève plus de fonte que lui, qui montre à quel point il travaille dur. Il est à la salle de musculation chaque jour. Il est toujours en avance à l'entraînement, à prendre des tirs… C'est pour cela qu'il est ici depuis si longtemps, il se comporte comme il faut, fait les bonnes choses et c'est un excellent coéquipier, qu'il rentre en jeu ou non. C'est simplement Dwight Powell, c'est un vrai professionnel. »

Le joueur de 34 ans pourrait avoir d'autres opportunités de le démontrer si Anthony Davis, Dereck Lively II ou Daniel Gafford venaient à voir leur absence se prolonger, avec les seuls P.J. Washington et Moussa Cissé, signé en « two-way contract » comme autres intérieurs disponibles en vue du match à Detroit samedi.