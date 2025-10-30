Stats & Highlights | Un record NBA pour Nikola Jokic, rien ne va plus pour New Orleans et Orlando

Nikola Jokic est bien le « Monsieur Triple-Double » de la NBA. Le Serbe a signé le 4/4, avec un quatrième triple-double en autant de rencontres depuis le début de saison, un record dans l'histoire de la ligue, désormais partagé avec Oscar Robertson et Russell Westbrook. Cette nuit, ce sont les Pelicans qui ont eu le droit au tarif maison (21 points, 12 rebonds, 10 passes décisives) dans un match à sens unique (+34). New Orleans avait pourtant retrouvé Zion Williamson, mais il n'a pu empêcher le désastre offensif de NOLA, qui a encaissé un 24-0 dans le troisième quart-temps et a terminé la rencontre à 37.2% au tir…

Les Pelicans n'ont toujours pas gagné en quatre sorties, et le Magic fait à peine mieux. Attendu comme un vrai outsider à l'Est, Orlando confirme son retard à l'allumage en encaissant 135 points à Detroit (135-116). Cade Cunningham a particulièrement brillé : 30 points, 10 passes, 6 rebonds, 3 interceptions et 3 contres. Les Pistons passent au dessus des 50% de victoires (3-2), alors que le Magic s'enfonce avec un seul succès pour quatre revers.

Ja Morant sauveur des Grizzlies, Anthony Davis à l'infirmerie

Autre carton offensif collectif, les Blazers s'en sont sortis in extremis à Utah (134-136), revenu de 122-100 dans le dernier quart pour pousser Jrue Holiday (27 points à 10/16, 8 passes, 5 rebonds) à se montrer décisif dans les dernières secondes. Cinq joueurs de Portland terminent au-dessus de 17 points pour résister aux 61 unités cumulées du duo Lauri Markkanen – Keyonte George. À Phoenix, le héros s'appelait Ja Morant, auteur du panier de la gagne à 7,6 secondes de la fin pour porter les Grizzlies vers une troisième victoire cette saison. Le meneur de Memphis termine à 28 points, 8 rebonds et 7 passes.

Dallas aussi s'est fait peur, vainqueur de deux petits points à domicile contre les Pacers très amoindris. Mais les Mavericks ont perdu Anthony Davis dès le premier quart-temps, touché visiblement au tendon d'Achille qui l'avait déjà rendu incertain pour la rencontre. La franchise texane s'en est sortie grâce au deuxième double-double de Cooper Flagg (15 points, 10 rebonds), mais surtout grâce à son banc, auteur de 64 points, dont respectivement 18 et 20 pour les improbables Dwight Powell et Brandon Williams.

Detroit – Orlando : 135-116

Dallas – Indiana : 107-105

Utah – Portland : 134-136

Denver – New Orleans : 122-88

Phoenix – Memphis : 113-114