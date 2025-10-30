Matchs
NBA hier
Les Hawks maîtrisent les Nets mais perdent Trae Young

Publié le 30/10/2025 à 6:56
NBA – Malgré la sortie de Trae Young dans les premières minutes, touché au genou, Atlanta a résisté à la remontée de Brooklyn dans le quatrième quart-temps pour s'imposer 117-112.

Trae Young et les HawksLes Nets recevaient cette nuit les Hawks de Trae Young avec l'espoir de remporter leur premier match de la saison. Pour cela, Brooklyn réalise un excellent début de match avec un 12-0. Un premier écart qu'Atlanta comble rapidement grâce à un 9-0 durant lequel Zaccharie Risacher (8 points, 3 rebonds) se montre et les hommes de Quin Snyder reprennent l'avantage au milieu de ce premier acte (18-17).

À quelques minutes de la fin de ce premier quart-temps, Noah Clowney pousse Mouhamed Gueye… qui chute sur la jambe de Trae Young qui s'effondre à son tour en se tenant le genou. Le meneur d'Atlanta arrive à se relever seul, mais il est contraint de rejoindre les vestiaires et ne rejouera plus de la soirée.

Brooklyn trop court dans la dernière minute

Sans lui, les Hawks continuent de creuser l'écart pendant le deuxième quart-temps, derrière un Luke Kennard (17 points à 4/5 à 3-points) qui affiche 12 points à la mi-temps dont un parfait 3/3 de loin.

Au moment de rejoindre les vestiaires, les visiteurs comptent 13 points d'avance (64-51), mais Michael Porter Jr. (32 points, 9 rebonds) se charge de ramener les siens à six longueurs (70-64) au début du troisième quart-temps. Toutefois, Atlanta profite des minutes où l'ailier de Brooklyn est sur le banc pour passer un nouveau ‘run' et reprendre 15 points d'avance.

C'est donc avec 11 points de retard que les Nets débutent le dernier acte, mais l'équipe locale revient à trois points à une minute de la fin du match. Pour espérer recoller à un point, Nic Claxton prend un tir peu contesté dans la raquette, mais il tape le fond du cercle et, dans la foulée, sa tentative de claquette rebondit plusieurs fois sur l'arceau, mais ne rentre pas.

Les Nets sont donc contraints de commettre une faute sur Luke Kennard pour avoir une nouvelle chance d'égaliser, mais l'ancien des Clippers ne tremble pas sur la ligne des lancers-francs. Ainsi, malgré la perte de Trae Young dans le premier acte et les 32 points de Michael Porter Jr, Atlanta repart de Brooklyn avec la victoire (117-112).

CE QU'IL FAUT RETENIR

– La sortie de Trae Young. C'est le point noir de la soirée d'Atlanta : la sortie de Trae Young en première mi-temps, touché au genou. Après le match, Quin Snyder a précisé que ça ne concernait pas le ligament croisé mais son meneur devra passer une IRM dans la journée pour déterminer la durée de son indisponibilité.

– Le banc d'Atlanta répond présent. Sans Trae Young, il a fallu trouver de nouvelles solutions. Si Jalen Johnson s'est montré avec 23 points, le banc des Hawks a aussi brillé avec en tête de file Luke Kennard. L'arrière a réalisé une première mi-temps très solide avec 12 unités et un parfait 3/3 de loin. Derrière lui, Nickeil Alexander-Walker a apporté ses 18 points tandis qu'Onyeka Okongwu a fini en double-double avec 12 points et 14 rebonds. Plus largement, la “second unit” des Hawks a dominé celle des Nets 59 à 32.

– Un nouveau carton dans le vide pour Michael Porter Jr.Pour tenter de ramener Brooklyn dans le match, Michael Porter Jr. a tout donné avec ses 32 points, mais cela n'a pas suffi. Comme ce fut le cas lors du duel face aux Cavaliers où il avait inscrit 31 points, “MPJ” a passé la barre des 30 unités, mais son équipe s'est inclinée. Une défaite qui peut s'expliquer notamment par le manque d'adresse de Cam Thomas, gêné par Dyson Daniels, qui a fini sa soirée avec 19 points à 6/20 au tir.

/ Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
M. Porter Jr. 33 12/20 4/9 4/4 2 7 9 2 1 0 4 1 -3 32 32
N. Claxton 29 8/14 0/0 2/4 2 8 10 1 1 0 1 1 +10 18 21
T. Mann 30 5/9 1/4 0/0 2 3 5 6 5 1 2 0 +7 11 17
C. Thomas 35 6/20 2/7 5/6 2 1 3 3 4 1 2 0 +3 19 9
B. Saraf 12 0/2 0/2 0/0 0 2 2 1 4 0 3 0 +6 0 -2
J. Wilson 21 1/3 1/2 3/4 0 2 2 2 0 0 0 0 -4 6 7
N. Clowney 25 1/4 0/3 5/6 0 4 4 0 0 0 1 0 -10 7 6
D. Sharpe 19 1/3 0/1 0/0 4 2 6 4 1 1 2 2 -15 2 11
T. Martin 20 5/7 2/3 1/1 2 3 5 1 0 0 0 0 -1 13 17
E. Demin 16 1/6 1/6 1/2 1 0 1 3 1 1 1 0 -18 4 2
40/88 11/37 21/27 15 32 47 23 17 4 16 4 112 120
/ Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
J. Johnson 29 10/16 1/3 2/2 4 3 7 5 4 1 2 0 -11 23 28
Z. Risacher 28 2/7 1/2 3/4 0 3 3 0 2 1 0 1 -3 8 7
K. Porzingis 25 6/14 2/7 0/1 3 3 6 7 6 2 1 1 -4 14 20
T. Young 7 2/4 0/0 2/3 0 1 1 1 1 0 1 1 -1 6 5
D. Daniels 35 3/10 0/1 1/2 0 4 4 6 2 3 1 1 -5 7 12
O. Okongwu 28 4/10 1/4 3/4 5 9 14 2 5 0 0 0 +16 12 21
M. Gueye 14 4/6 1/2 0/0 1 3 4 2 3 1 1 0 +9 9 13
L. Kennard 28 5/8 4/5 3/4 0 1 1 2 1 1 0 1 +16 17 18
N. Alexander-Walker 32 7/17 2/8 2/2 0 3 3 3 1 2 1 3 -2 18 18
K. Wallace 14 1/1 1/1 0/0 0 1 1 5 1 0 1 0 +10 3 8
44/93 13/33 16/22 13 31 44 33 26 11 8 8 117 150

Par Thibault Mairesse
