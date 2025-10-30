Les Celtics noient les Cavaliers sous une pluie de 3-points

La série de victoires des Cavaliers n'est pas allée plus loin que trois. Dans le Massachusetts, les joueurs de l'Ohio ont pris l'eau (125-105), face à la déferlante de paniers à 3-points venue des Celtics : 21 au total !

Si Jaylen Brown (30 points) a assumé son rôle de « go-to-guy », déclenchant même le « run » qui a tout changé, c'est bien Sam Hauser (21 points en 19 minutes !) qui a joué le rôle du facteur X en sortie de banc. Alors que Derrick White, Josh Minott, Luka Garza, Neemias Queta, Anfernee Simons ou encore Payton Pritchard ont également tous apporté positivement cette nuit, avec plus ou moins d'adresse. Contrairement à Donovan Mitchell, transparent après ses douze bonnes premières minutes, côté Cavs.

Le tournant de la partie est en tout cas arrivé quand Jaylen Brown a aidé Boston à infliger un 20-3 à Cleveland en trois minutes en fin de première période. Avant ça, les deux équipes faisaient jeu égal mais, après ça, il n'y a plus eu match.

D'autant qu'en plus de faire parler la poudre derrière l'arc, les C's ont dominé dans la peinture et au rebond, grâce à toute l'activité du trio Josh Minott – Neemias Queta – Luka Garza sous le cercle.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Le 20-3 qui change tout. Les Cavaliers menaient 57-55 à quatre minutes de la pause, mais ce sont les Celtics qui sont rentrés aux vestiaires avec un avantage de… 75-60. En sortie de temps-mort, Jaylen Brown a lancé les hostilités et attrapé chaud, plantant 13 points à lui seul, et c'est grâce à ce « run » que les joueurs de Joe Mazzulla se sont envolés vers la victoire. Au maximum, ils ont compté 20 points d'avance et, si Jaylon Tyson (19 points) a bien tenté de ramener Cleveland au score, il était bien trop esseulé en seconde période pour réussir à inquiéter cette équipe de Boston, appliquée balle en main ou pour punir les erreurs adverses.

– Les shooteurs à la fête. Si les Celtics ont planté 21 paniers à 3-points (en 57 tentatives, soit 37% de réussite), les Cavaliers n'étaient pas non plus en reste, avec leurs 17 réussites (mais en 52 tentatives, soit 33% d'adresse dans l'exercice). Dans le premier quart-temps, achevé sur le score de 42-40 en faveur des Cavs, c'était même indécent et à la limite de l'insolence, avec 18 paniers primés en cumulé. Mention spéciale à Sam Hauser, qui termine à 7/13 de loin et qui n'a pas traîné pour se mettre en route, avec des entrées en jeu souvent tranchantes.