Avec leur attaque de feu, les Bulls restent invaincus !

Comme le Thunder, les Spurs et les Sixers, les Bulls n'ont toujours pas perdu cette saison, et les voilà à la tête d'un bilan de quatre victoires en quatre matches. C'est leur meilleur début de saison depuis 2021, et cette nuit, les coéquipiers de Matas Buzelis (27 points) ont confirmé que leur jeu alerte pouvait faire de gros dégâts.

À la traine à la pause (64-62) après avoir compté jusqu'à 12 points de retard, les joueurs de Billy Donovan vont profiter des jambes lourdes des Kings et de la richesse de leur effectif pour lâcher les chevaux au retour des vestiaires. C'est Nikola Vucevic qui s'offre un cadrage-débordement à la ligne des 3-points avant de partir au dunk, c'est aussi Isaac Okoro qui dunke ligne de fond sur un caviar de ce même Vucevic, ou c'est encore Josh Giddey qui soulève des “oh” dans le United Center après un “spin move”.

Le show Giddey

En cinq minutes, les Bulls ont pris huit points d'avance (83-75), et la main chaude de Zach LaVine ne suffit plus côté Kings. L'ancien héros local est dans un grand soir, mais les Bulls ont réponse à tout, et ils ont même de la chance. Comme sur cette action où Matas Buzelis se fait contrer en fin de possession. La balle retombe dans les mains de Josh Giddey qui balance une bombe à 3-points qui tape la planche avant de crever le filet (101-91).

En face, Zach LaVine et Russell Westbrook agressent la défense, mais c'est très individualiste. Tout l'inverse de Chicago où l'on recherche l'extra-passe pour le panier facile. Comme sur ce drive de Giddey qui peut aller au bout, mais qui fait sauter les Kings avant de servir Jalen Smith pour le gros dunk à deux mains (111-96).

Malgré les efforts de Domantas Sabonis à 3-points ou de Zach LaVine, les Kings ne reviendront jamais, et ils s'inclinent 126-113 pour une 4e défaite en cinq matches.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Une vidéo hommage pour LaVine. Comme de coutume, les dirigeants des Bulls avaient préparé une vidéo hommage pour Zach LaVine, diffusée lors du premier quart-temps. Après l'échange de février dernier, c'était un match marqué par des retrouvailles puisque Kevin Huerter accueillait ses anciens partenaires.

– Les Kings en manque de centimètres. Comme la veille, face au Thunder, Russell Westbrook a débuté la rencontre. Keegan Murray à l'infirmerie, Doug Christie évolue avec quatre “petits” pour épauler Domantas Sabonis, et ce manque de taille s'est payé cash avec un déficit de 16 rebonds (46 à 30) et de nombreuses “secondes chances” pour les Bulls. À titre individuel, Russell Westbrook a vite rattrapé son retard mais il est plus à l'aise lorsqu'il a seul, les clés du jeu, comme en début de deuxième quart-temps.