Russell Westbrook a lancé son premier “Light The Beam”

Même si Domantas Sabonis est le héros de la soirée à Sacramento avec sa claquette victorieuse face au Jazz, le groupe a proposé à Russell Westbrook de déclencher le désormais traditionnel “Light The Beam”. Auteur de 7 points pour sa première à domicile, le MVP 2017 n'est jamais le dernier lorsqu'il s'agit de communier avec le public.

“C’était bien, vraiment bien. J’attendais ce moment depuis que je suis arrivé ici, donc ça fait plaisir de le faire enfin. Et surtout, c’est toujours bon de décrocher la première victoire de la saison. Un bon début” a-t-il réagi.

Dans son canapé il y a une semaine…

Sur le plan du jeu, il y a encore beaucoup à faire, et Westbrook rappelle qu'il n'a pas de présaison dans les jambes, et que chaque match lui permet de rattraper son retard sur ses coéquipiers, et ses adversaires.

“C’est drôle car j’en parlais justement avec ma femme. Samedi dernier, j’étais tranquille à la maison, je ne jouais pas. Je n’avais pas fait de 5-contre-5 depuis… l’an dernier, je crois !” répond-il. “Donc c’est seulement mon deuxième vrai match complet. Mais je suis en forme. Le rythme va venir, je ne m’inquiète pas du tout pour ça. Je me sens déjà mieux que lors du premier match.”

Pour l'aider dans son intégration, il y a Malik Monk. Ils se sont connus aux Lakers, et les voilà prêts à être les leaders de la “second unit”. “Leek”, c’est un scoreur, il a déjà mis de gros cartons avant. Mon rôle, c’est de lui faciliter la vie : le trouver démarqué, lui créer des tirs. Ce soir, il a fait un gros troisième quart-temps, et ça a été un moment clé du match pour nous.”