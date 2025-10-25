Matchs
NBA hier
Matchs
hier
TOR
MIL
ORL
ATL
BRO
CLE
NYK
BOS
HOU
DET
MEM
MIA
NOR
SAS
DAL
WAS
LAL
MIN
POR
GSW
SAC
UTH
LAC
PHO
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

Russell Westbrook a lancé son premier “Light The Beam”

Publié le 25/10/2025 à 11:09 Twitter Facebook

NBA – Premier match à domicile et première victoire pour Russell Westbrook, qui découvre le public et les traditions des Kings.

russell westbrook

Même si Domantas Sabonis est le héros de la soirée à Sacramento avec sa claquette victorieuse face au Jazz, le groupe a proposé à Russell Westbrook de déclencher le désormais traditionnel “Light The Beam”. Auteur de 7 points pour sa première à domicile, le MVP 2017 n'est jamais le dernier lorsqu'il s'agit de communier avec le public.

“C’était bien, vraiment bien. J’attendais ce moment depuis que je suis arrivé ici, donc ça fait plaisir de le faire enfin. Et surtout, c’est toujours bon de décrocher la première victoire de la saison. Un bon début” a-t-il réagi.

Dans son canapé il y a une semaine…

Sur le plan du jeu, il y a encore beaucoup à faire, et Westbrook rappelle qu'il n'a pas de présaison dans les jambes, et que chaque match lui permet de rattraper son retard sur ses coéquipiers, et ses adversaires.

“C’est drôle car j’en parlais justement avec ma femme. Samedi dernier, j’étais tranquille à la maison, je ne jouais pas. Je n’avais pas fait de 5-contre-5 depuis… l’an dernier, je crois !” répond-il. “Donc c’est seulement mon deuxième vrai match complet. Mais je suis en forme. Le rythme va venir, je ne m’inquiète pas du tout pour ça. Je me sens déjà mieux que lors du premier match.”

Pour l'aider dans son intégration, il y a Malik Monk. Ils se sont connus aux Lakers, et les voilà prêts à être les leaders de la “second unit”. “Leek”, c’est un scoreur, il a déjà mis de gros cartons avant. Mon rôle, c’est de lui faciliter la vie : le trouver démarqué, lui créer des tirs. Ce soir, il a fait un gros troisième quart-temps, et ça a été un moment clé du match pour nous.”

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Fabrice Auclert
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes