Malik Monk enchanté de retrouver Russell Westbrook à Sacramento

Au buzzer, Russell Westbrook a finalement rejoint les Kings pour un an (non garanti) et, dans sa Californie natale, il côtoiera de nouveau Malik Monk. Si l'avenir du premier était, un temps, lié à celui du second, les deux hommes joueront bien ensemble cette saison, trois ans après la fin de leur association à Los Angeles.

Collectivement, ce n'était pas une réussite (33 victoires pour 49 défaites et une 11e place à l'Ouest), mais l'alchimie était plutôt bonne entre eux.

« J'étais avec lui aux Lakers et ça a sans doute été l'un de mes meilleurs coéquipiers, donc c'est toujours bon de l'avoir autour de soi » a ainsi déclaré Malik Monk. « C'est un chien supplémentaire sur le terrain, il est super énergique comme moi. Je pense aussi que ça va nous booster. C'est comme s'il y avait un autre moi sur le terrain et j'ai hâte de ça. »

En coulisses, ce même Malik Monk n'a d'ailleurs pas manqué de signifier à ses dirigeants, et à ses coéquipiers, que le recrutement de Russell Westbrook avait tout d'une bonne idée…

« Je ne dirais pas que j'ai poussé pour sa venue, mais [DeMar DeRozan] et moi, on en discutait… Pareil avec Zach [LaVine]… Donc peut-être qu'ils ont entendu… » a ajouté l'arrière, évasif.

Le vétéran qui manquait aux Kings ?

Dans le jeu, on peut déjà s'attendre à ce que Russell Westbrook continue de sortir du banc, afin de booster une « second unit » en manque de scoring et créativité la saison dernière. Tout en faisant souffler Dennis Schröder, qui n'était autre que son remplaçant au Thunder, il y a quelques années…

« J'ai la sensation qu'il est plus extraverti que Dennis, il s'exprime beaucoup plus que lui » a indiqué Malik Monk, invité à parler de la personnalité de ses deux meneurs de jeu. « Simplement parce qu'il a du vécu. Puis c'est Russ, c'est sa manière de se mettre dedans… Il est présent dans la ligue depuis je ne sais combien de temps… Il sait comment jouer et il sait comment gagner. C'est un compétiteur, donc il va nous aider. »

Sur certaines séquences, on pourrait même avoir le droit à un Russell Westbrook aligné… au poste 4. Notamment en l'absence de Keegan Murray.

« J'ai l'impression que Russ joue comme un ailier-fort de petite taille » a justement confié Malik Monk. « Il peut défendre sur des postes 4 et je pense qu'il va nous apporter un peu plus de polyvalence, en attaque comme en défense. »

Russell Westbrook Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 OKC 82 33 39.8 27.1 81.5 2.2 2.7 4.9 5.3 2.3 1.3 3.3 0.2 15.3 2009-10 OKC 82 34 41.8 22.1 78.0 1.7 3.1 4.9 8.0 2.5 1.3 3.3 0.4 16.1 2010-11 ☆ OKC 82 35 44.2 33.0 84.2 1.5 3.1 4.6 8.2 2.5 1.9 3.9 0.4 21.9 2011-12 ☆ OKC 66 35 45.7 31.6 82.3 1.5 3.1 4.6 5.5 2.2 1.7 3.6 0.3 23.6 2012-13 ☆ OKC 82 35 43.8 32.3 80.0 1.4 3.9 5.2 7.4 2.3 1.8 3.3 0.3 23.2 2013-14 OKC 46 31 43.7 31.8 82.6 1.2 4.5 5.7 6.9 2.3 1.9 3.8 0.2 21.8 2014-15 ☆ OKC 67 34 42.6 29.9 83.5 1.9 5.4 7.3 8.6 2.7 2.1 4.4 0.2 28.1 2015-16 ☆ OKC 80 34 45.4 29.6 81.2 1.8 6.0 7.8 10.4 2.5 2.0 4.3 0.2 23.5 2016-17 ★ OKC 81 35 42.5 34.3 84.5 1.7 9.0 10.7 10.4 2.3 1.6 5.4 0.4 31.6 2017-18 ☆ OKC 80 36 44.9 29.8 73.7 1.9 8.2 10.1 10.2 2.5 1.8 4.8 0.2 25.4 2018-19 ☆ OKC 73 36 42.8 29.0 65.6 1.5 9.6 11.1 10.7 3.4 1.9 4.5 0.5 22.9 2019-20 ☆ HOU 57 36 47.2 25.8 76.3 1.8 6.2 7.9 7.0 3.5 1.6 4.5 0.4 27.2 2020-21 WAS 65 36 43.9 31.5 65.6 1.7 9.9 11.5 11.7 2.9 1.4 4.8 0.4 22.2 2021-22 LAL 78 34 44.4 29.8 66.7 1.4 6.0 7.4 7.1 3.0 1.0 3.8 0.3 18.5 2022-23 * All Teams 73 29 43.6 31.1 65.6 1.2 4.6 5.8 7.5 2.2 1.0 3.5 0.5 15.9 2022-23 * LAL 52 29 41.7 29.6 65.5 1.1 5.0 6.2 7.5 2.3 1.0 3.5 0.4 15.9 2022-23 * LAC 21 30 48.9 35.6 65.8 1.4 3.4 4.9 7.6 2.0 1.1 3.4 0.5 15.8 2023-24 LAC 68 23 45.4 27.3 68.8 1.4 3.7 5.0 4.5 1.8 1.1 2.1 0.3 11.1 2024-25 DEN 75 28 44.9 32.3 66.1 1.4 3.6 4.9 6.1 2.5 1.4 3.2 0.5 13.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.