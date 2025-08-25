Les Kings restent intéressés par Russell Westbrook

Les semaines passent et Russell Westbrook reste sans club. Le MVP 2017 n'a ainsi toujours pas trouvé d'équipe pour la saison prochaine, et seuls les Kings semblent réellement intéressés par ses services…
Le problème, c'est que Sacramento fait face à un embouteillage sur le backcourt et que la franchise ne se voit pas recruter « Brodie » avec Dennis Schröder, Devin Carter, Zach LaVine et Malik Monk déjà dans l'effectif.
Ce dernier aurait pu faire ses valises ces dernières semaines, mais les dirigeants californiens n'ont pas trouvé preneur, les Warriors refusant notamment les offres qui l'incluaient en échange de Jonathan Kuminga.
Selon Marc Stein, la situation est donc au point mort et Malik Monk pourrait finalement rester chez les Kings.
D'après « l'insider », cela ne ferme pour autant pas définitivement la porte à Russell Westbrook, Sacramento appréciant son profil et sa capacité à générer des ouvertures pour les autres, ce qui a manqué à l'équipe la saison dernière. Le problème, c'est qu'il faudra quand même se séparer d'un meneur/arrière afin de le signer.
|Russell Westbrook
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2008-09
|OKC
|82
|33
|39.8
|27.1
|81.5
|2.2
|2.7
|4.9
|5.3
|2.3
|1.3
|3.3
|0.2
|15.3
|2009-10
|OKC
|82
|34
|41.8
|22.1
|78.0
|1.7
|3.1
|4.9
|8.0
|2.5
|1.3
|3.3
|0.4
|16.1
|2010-11 ☆
|OKC
|82
|35
|44.2
|33.0
|84.2
|1.5
|3.1
|4.6
|8.2
|2.5
|1.9
|3.9
|0.4
|21.9
|2011-12 ☆
|OKC
|66
|35
|45.7
|31.6
|82.3
|1.5
|3.1
|4.6
|5.5
|2.2
|1.7
|3.6
|0.3
|23.6
|2012-13 ☆
|OKC
|82
|35
|43.8
|32.3
|80.0
|1.4
|3.9
|5.2
|7.4
|2.3
|1.8
|3.3
|0.3
|23.2
|2013-14
|OKC
|46
|31
|43.7
|31.8
|82.6
|1.2
|4.5
|5.7
|6.9
|2.3
|1.9
|3.8
|0.2
|21.8
|2014-15 ☆
|OKC
|67
|34
|42.6
|29.9
|83.5
|1.9
|5.4
|7.3
|8.6
|2.7
|2.1
|4.4
|0.2
|28.1
|2015-16 ☆
|OKC
|80
|34
|45.4
|29.6
|81.2
|1.8
|6.0
|7.8
|10.4
|2.5
|2.0
|4.3
|0.2
|23.5
|2016-17 ★
|OKC
|81
|35
|42.5
|34.3
|84.5
|1.7
|9.0
|10.7
|10.4
|2.3
|1.6
|5.4
|0.4
|31.6
|2017-18 ☆
|OKC
|80
|36
|44.9
|29.8
|73.7
|1.9
|8.2
|10.1
|10.2
|2.5
|1.8
|4.8
|0.2
|25.4
|2018-19 ☆
|OKC
|73
|36
|42.8
|29.0
|65.6
|1.5
|9.6
|11.1
|10.7
|3.4
|1.9
|4.5
|0.5
|22.9
|2019-20 ☆
|HOU
|57
|36
|47.2
|25.8
|76.3
|1.8
|6.2
|7.9
|7.0
|3.5
|1.6
|4.5
|0.4
|27.2
|2020-21
|WAS
|65
|36
|43.9
|31.5
|65.6
|1.7
|9.9
|11.5
|11.7
|2.9
|1.4
|4.8
|0.4
|22.2
|2021-22
|LAL
|78
|34
|44.4
|29.8
|66.7
|1.4
|6.0
|7.4
|7.1
|3.0
|1.0
|3.8
|0.3
|18.5
|2022-23 *
|All Teams
|73
|29
|43.6
|31.1
|65.6
|1.2
|4.6
|5.8
|7.5
|2.2
|1.0
|3.5
|0.5
|15.9
|2022-23 *
|LAL
|52
|29
|41.7
|29.6
|65.5
|1.1
|5.0
|6.2
|7.5
|2.3
|1.0
|3.5
|0.4
|15.9
|2022-23 *
|LAC
|21
|30
|48.9
|35.6
|65.8
|1.4
|3.4
|4.9
|7.6
|2.0
|1.1
|3.4
|0.5
|15.8
|2023-24
|LAC
|68
|23
|45.4
|27.3
|68.8
|1.4
|3.7
|5.0
|4.5
|1.8
|1.1
|2.1
|0.3
|11.1
|2024-25
|DEN
|75
|28
|44.9
|32.3
|66.1
|1.4
|3.6
|4.9
|6.1
|2.5
|1.4
|3.2
|0.5
|13.3
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.