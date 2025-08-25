Les Kings restent intéressés par Russell Westbrook

Les semaines passent et Russell Westbrook reste sans club. Le MVP 2017 n'a ainsi toujours pas trouvé d'équipe pour la saison prochaine, et seuls les Kings semblent réellement intéressés par ses services…

Le problème, c'est que Sacramento fait face à un embouteillage sur le backcourt et que la franchise ne se voit pas recruter « Brodie » avec Dennis Schröder, Devin Carter, Zach LaVine et Malik Monk déjà dans l'effectif.

Ce dernier aurait pu faire ses valises ces dernières semaines, mais les dirigeants californiens n'ont pas trouvé preneur, les Warriors refusant notamment les offres qui l'incluaient en échange de Jonathan Kuminga.

Selon Marc Stein, la situation est donc au point mort et Malik Monk pourrait finalement rester chez les Kings.

D'après « l'insider », cela ne ferme pour autant pas définitivement la porte à Russell Westbrook, Sacramento appréciant son profil et sa capacité à générer des ouvertures pour les autres, ce qui a manqué à l'équipe la saison dernière. Le problème, c'est qu'il faudra quand même se séparer d'un meneur/arrière afin de le signer.

Russell Westbrook Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 OKC 82 33 39.8 27.1 81.5 2.2 2.7 4.9 5.3 2.3 1.3 3.3 0.2 15.3 2009-10 OKC 82 34 41.8 22.1 78.0 1.7 3.1 4.9 8.0 2.5 1.3 3.3 0.4 16.1 2010-11 ☆ OKC 82 35 44.2 33.0 84.2 1.5 3.1 4.6 8.2 2.5 1.9 3.9 0.4 21.9 2011-12 ☆ OKC 66 35 45.7 31.6 82.3 1.5 3.1 4.6 5.5 2.2 1.7 3.6 0.3 23.6 2012-13 ☆ OKC 82 35 43.8 32.3 80.0 1.4 3.9 5.2 7.4 2.3 1.8 3.3 0.3 23.2 2013-14 OKC 46 31 43.7 31.8 82.6 1.2 4.5 5.7 6.9 2.3 1.9 3.8 0.2 21.8 2014-15 ☆ OKC 67 34 42.6 29.9 83.5 1.9 5.4 7.3 8.6 2.7 2.1 4.4 0.2 28.1 2015-16 ☆ OKC 80 34 45.4 29.6 81.2 1.8 6.0 7.8 10.4 2.5 2.0 4.3 0.2 23.5 2016-17 ★ OKC 81 35 42.5 34.3 84.5 1.7 9.0 10.7 10.4 2.3 1.6 5.4 0.4 31.6 2017-18 ☆ OKC 80 36 44.9 29.8 73.7 1.9 8.2 10.1 10.2 2.5 1.8 4.8 0.2 25.4 2018-19 ☆ OKC 73 36 42.8 29.0 65.6 1.5 9.6 11.1 10.7 3.4 1.9 4.5 0.5 22.9 2019-20 ☆ HOU 57 36 47.2 25.8 76.3 1.8 6.2 7.9 7.0 3.5 1.6 4.5 0.4 27.2 2020-21 WAS 65 36 43.9 31.5 65.6 1.7 9.9 11.5 11.7 2.9 1.4 4.8 0.4 22.2 2021-22 LAL 78 34 44.4 29.8 66.7 1.4 6.0 7.4 7.1 3.0 1.0 3.8 0.3 18.5 2022-23 * All Teams 73 29 43.6 31.1 65.6 1.2 4.6 5.8 7.5 2.2 1.0 3.5 0.5 15.9 2022-23 * LAL 52 29 41.7 29.6 65.5 1.1 5.0 6.2 7.5 2.3 1.0 3.5 0.4 15.9 2022-23 * LAC 21 30 48.9 35.6 65.8 1.4 3.4 4.9 7.6 2.0 1.1 3.4 0.5 15.8 2023-24 LAC 68 23 45.4 27.3 68.8 1.4 3.7 5.0 4.5 1.8 1.1 2.1 0.3 11.1 2024-25 DEN 75 28 44.9 32.3 66.1 1.4 3.6 4.9 6.1 2.5 1.4 3.2 0.5 13.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.