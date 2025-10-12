Forfait pour la reprise, Keegan Murray va se faire opérer du pouce

Titulaire à l'aile chez les Kings depuis maintenant trois ans, Keegan Murray est forfait pour la reprise de la saison régulière ! Marc Stein rapporte qu'il va se faire opérer du pouce gauche, puisqu'une IRM a décelé une déchirure au niveau de son ligament collatéral ulnaire.

Blessé vendredi en présaison, le soir où il affrontait son frère jumeau Kris, le joueur de 25 ans sera donc absent pour les quatre à six prochaines semaines. On ne le reverra pas sur les parquets avant la mi-novembre et cela équivaut à une quinzaine de matchs manqués…

Un coup dur pour Sacramento, tant Keegan Murray est important pour l’équilibre offensif de l’équipe. Avec 13.3 points de moyenne en carrière et 37% de réussite derrière la ligne à 3-points, il joue un rôle clé pour étirer le jeu autour du trio DeMar DeRozan, Zach LaVine et Domantas Sabonis.

Autre incertitude : son avenir contractuel. Le 4e choix de la Draft 2022 a jusqu’au 20 octobre pour signer une prolongation avec les Kings. À défaut, il deviendra « free agent » protégé à l’été 2026.

Keegan Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 SAC 80 30 45.3 41.1 76.5 1.1 3.5 4.6 1.2 2.0 0.8 0.8 0.5 12.2 2023-24 SAC 77 34 45.4 35.8 83.1 1.4 4.1 5.5 1.7 2.7 1.0 0.8 0.8 15.2 2024-25 SAC 76 34 44.4 34.3 83.3 1.9 4.8 6.7 1.4 2.4 0.8 0.8 0.9 12.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.