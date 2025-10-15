Au buzzer, Russell Westbrook signe chez les Kings

On se demandait si Russell Westbrook allait réussir à trouver un nouveau contrat avant le début de la saison régulière et la réponse est oui. ESPN annonce ainsi sa signature chez les Kings, la franchise à laquelle il était régulièrement relié ces dernières semaines.
Désireux de rester en NBA et de ne pas partir à l'étranger (en Chine…), le MVP 2017 revient donc dans sa Californie natale. Du côté de Sacramento, sa septième équipe dans la ligue, il retrouvera des joueurs (Domantas Sabonis, DeMar DeRozan, Zach LaVine, Dennis Schröder) et des dirigeants (BJ Armstrong, Scott Perry) qu'il connaît bien.
L'intérêt était « fort » et mutuel entre les deux camps et Russell Westbrook, passé par les Nuggets la saison dernière (13.3 points, 6.1 passes, 4.9 rebonds, 1.4 interception), aura pour mission première de dynamiser le banc des Kings, peu productif en 2024/25. Ses qualités au scoring et à la création pourraient s'avérer intéressantes.
Neuf fois All-Star, « Brodie » fêtera ses 37 ans dans moins d'un mois et au cours de cette saison, il devrait atteindre la barre des 10 000 passes et 2 000 interceptions en carrière. En plus de devenir le meneur le plus prolifique au scoring (devant Oscar Robertson, l'un de ses fans, passé par les Cincinnati Royals, ancêtres des… Kings).
|Russell Westbrook
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2008-09
|OKC
|82
|33
|39.8
|27.1
|81.5
|2.2
|2.7
|4.9
|5.3
|2.3
|1.3
|3.3
|0.2
|15.3
|2009-10
|OKC
|82
|34
|41.8
|22.1
|78.0
|1.7
|3.1
|4.9
|8.0
|2.5
|1.3
|3.3
|0.4
|16.1
|2010-11 ☆
|OKC
|82
|35
|44.2
|33.0
|84.2
|1.5
|3.1
|4.6
|8.2
|2.5
|1.9
|3.9
|0.4
|21.9
|2011-12 ☆
|OKC
|66
|35
|45.7
|31.6
|82.3
|1.5
|3.1
|4.6
|5.5
|2.2
|1.7
|3.6
|0.3
|23.6
|2012-13 ☆
|OKC
|82
|35
|43.8
|32.3
|80.0
|1.4
|3.9
|5.2
|7.4
|2.3
|1.8
|3.3
|0.3
|23.2
|2013-14
|OKC
|46
|31
|43.7
|31.8
|82.6
|1.2
|4.5
|5.7
|6.9
|2.3
|1.9
|3.8
|0.2
|21.8
|2014-15 ☆
|OKC
|67
|34
|42.6
|29.9
|83.5
|1.9
|5.4
|7.3
|8.6
|2.7
|2.1
|4.4
|0.2
|28.1
|2015-16 ☆
|OKC
|80
|34
|45.4
|29.6
|81.2
|1.8
|6.0
|7.8
|10.4
|2.5
|2.0
|4.3
|0.2
|23.5
|2016-17 ★
|OKC
|81
|35
|42.5
|34.3
|84.5
|1.7
|9.0
|10.7
|10.4
|2.3
|1.6
|5.4
|0.4
|31.6
|2017-18 ☆
|OKC
|80
|36
|44.9
|29.8
|73.7
|1.9
|8.2
|10.1
|10.2
|2.5
|1.8
|4.8
|0.2
|25.4
|2018-19 ☆
|OKC
|73
|36
|42.8
|29.0
|65.6
|1.5
|9.6
|11.1
|10.7
|3.4
|1.9
|4.5
|0.5
|22.9
|2019-20 ☆
|HOU
|57
|36
|47.2
|25.8
|76.3
|1.8
|6.2
|7.9
|7.0
|3.5
|1.6
|4.5
|0.4
|27.2
|2020-21
|WAS
|65
|36
|43.9
|31.5
|65.6
|1.7
|9.9
|11.5
|11.7
|2.9
|1.4
|4.8
|0.4
|22.2
|2021-22
|LAL
|78
|34
|44.4
|29.8
|66.7
|1.4
|6.0
|7.4
|7.1
|3.0
|1.0
|3.8
|0.3
|18.5
|2022-23 *
|All Teams
|73
|29
|43.6
|31.1
|65.6
|1.2
|4.6
|5.8
|7.5
|2.2
|1.0
|3.5
|0.5
|15.9
|2022-23 *
|LAL
|52
|29
|41.7
|29.6
|65.5
|1.1
|5.0
|6.2
|7.5
|2.3
|1.0
|3.5
|0.4
|15.9
|2022-23 *
|LAC
|21
|30
|48.9
|35.6
|65.8
|1.4
|3.4
|4.9
|7.6
|2.0
|1.1
|3.4
|0.5
|15.8
|2023-24
|LAC
|68
|23
|45.4
|27.3
|68.8
|1.4
|3.7
|5.0
|4.5
|1.8
|1.1
|2.1
|0.3
|11.1
|2024-25
|DEN
|75
|28
|44.9
|32.3
|66.1
|1.4
|3.6
|4.9
|6.1
|2.5
|1.4
|3.2
|0.5
|13.3
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.