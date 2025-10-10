Une grosse offre en provenance de Chine pour Russell Westbrook ?

Alors que la reprise de la saison approche à grands pas en NBA, Russell Westbrook est toujours sans contrat. Des rumeurs l'envoyant aux Kings ont beaucoup circulé, mais rien ne s'est concrétisé.

Journaliste à Sacramento, Carmichael Dave rapporte que l’ancien MVP a reçu une offre de la part d’un club en Chine, d'un montant quatre fois supérieur à ce que les Kings pouvaient offrir, et qui se chiffrerait donc à plus de dix millions de dollars. Pour le moment, le nom du club à l’origine de cette proposition n’a pas encore été révélé…

Mais l’absence en NBA du « roi du triple double » fait réagir. Kevin Durant a ainsi affirmé que son ancien coéquipier méritait encore sa place dans la Grande Ligue alors qu'Oscar Robertson est aussi monté au créneau.

Un simple passage en Chine avant de revenir ?

« C’est vraiment malheureux ce qui lui arrive » affirme ainsi le « Big O » dans le podcast « All The Smoke ». « Je pense qu’il a beaucoup apporté dans toutes les équipes où il est passé. Je l’avais rencontré à Oklahoma City. J’étais très heureux pour lui (en référence à la saison en triple-double de moyenne en 2017), mais je lui avais dit que les gens allaient lui tourner le dos parce qu’ils vont s’attendre à ce qu'il répète le même type de prestation tous les soirs et que s'il le faisait, mais que son équipe perdait, alors ils le pointeraient du doigt. »

La prochaine page de la carrière de Russell Westbrook s'écrira-t-elle dans l’Empire du Milieu ? D'après Carmichael Dave, l'offre chinoise ne serait d'ailleurs que pour une demi-saison, ce qui permettrait au meneur de jeu de revenir en NBA lors de la deuxième partie de campagne. Même si rien ne dit qu'il aura alors plus d'offres.

C'est que le joueur de bientôt 37 ans est une expérience, comme il l'admet lui-même.

« Ma fierté, c’est ma capacité à être une force de la nature sur le terrain. Peu importe à quoi ça ressemble. Ça peut être une perte de balle, ça peut être un shoot raté mais ça peut être une interception, ça peut être un dunk. Ça peut être un 3-points raté, mais ça peut aussi être un 3-points réussi. Ça peut être tout ça à la fois » résumait-il. Sauf qu'en NBA, aucune équipe ne semble vouloir vivre le « Russ Rodeo » pour la saison à venir.

Russell Westbrook Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 OKC 82 33 39.8 27.1 81.5 2.2 2.7 4.9 5.3 2.3 1.3 3.3 0.2 15.3 2009-10 OKC 82 34 41.8 22.1 78.0 1.7 3.1 4.9 8.0 2.5 1.3 3.3 0.4 16.1 2010-11 ☆ OKC 82 35 44.2 33.0 84.2 1.5 3.1 4.6 8.2 2.5 1.9 3.9 0.4 21.9 2011-12 ☆ OKC 66 35 45.7 31.6 82.3 1.5 3.1 4.6 5.5 2.2 1.7 3.6 0.3 23.6 2012-13 ☆ OKC 82 35 43.8 32.3 80.0 1.4 3.9 5.2 7.4 2.3 1.8 3.3 0.3 23.2 2013-14 OKC 46 31 43.7 31.8 82.6 1.2 4.5 5.7 6.9 2.3 1.9 3.8 0.2 21.8 2014-15 ☆ OKC 67 34 42.6 29.9 83.5 1.9 5.4 7.3 8.6 2.7 2.1 4.4 0.2 28.1 2015-16 ☆ OKC 80 34 45.4 29.6 81.2 1.8 6.0 7.8 10.4 2.5 2.0 4.3 0.2 23.5 2016-17 ★ OKC 81 35 42.5 34.3 84.5 1.7 9.0 10.7 10.4 2.3 1.6 5.4 0.4 31.6 2017-18 ☆ OKC 80 36 44.9 29.8 73.7 1.9 8.2 10.1 10.2 2.5 1.8 4.8 0.2 25.4 2018-19 ☆ OKC 73 36 42.8 29.0 65.6 1.5 9.6 11.1 10.7 3.4 1.9 4.5 0.5 22.9 2019-20 ☆ HOU 57 36 47.2 25.8 76.3 1.8 6.2 7.9 7.0 3.5 1.6 4.5 0.4 27.2 2020-21 WAS 65 36 43.9 31.5 65.6 1.7 9.9 11.5 11.7 2.9 1.4 4.8 0.4 22.2 2021-22 LAL 78 34 44.4 29.8 66.7 1.4 6.0 7.4 7.1 3.0 1.0 3.8 0.3 18.5 2022-23 * All Teams 73 29 43.6 31.1 65.6 1.2 4.6 5.8 7.5 2.2 1.0 3.5 0.5 15.9 2022-23 * LAL 52 29 41.7 29.6 65.5 1.1 5.0 6.2 7.5 2.3 1.0 3.5 0.4 15.9 2022-23 * LAC 21 30 48.9 35.6 65.8 1.4 3.4 4.9 7.6 2.0 1.1 3.4 0.5 15.8 2023-24 LAC 68 23 45.4 27.3 68.8 1.4 3.7 5.0 4.5 1.8 1.1 2.1 0.3 11.1 2024-25 DEN 75 28 44.9 32.3 66.1 1.4 3.6 4.9 6.1 2.5 1.4 3.2 0.5 13.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.