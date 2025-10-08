Kevin Durant trouverait « génial » de retrouver Russell Westbrook aux Rockets

L'hypothèse traîne depuis la grave blessure de Fred VanVleet : et si Russell Westbrook rejoignait les Rockets, où évolue désormais Kevin Durant ? Une hypothèse qui fait rêver les fans nostalgiques du duo explosif qu’ils formaient à Oklahoma City, mais que KD lui-même prend avec prudence.
« Je n'ai pas d'indice sur le sujet. Je n'ai demandé à personne mais j'ai aussi entendu ça. Je ne sais pas. On ne m'en a pas parlé et, en général, quand ce genre de choses arrivent, ça fait du bruit. Mais je n'en ai pas entendu parler, en dehors de ce que disent les fans sur Internet » répond-il ainsi.
Néanmoins, Kevin Durant n'est pas contre l'idée de retrouver celui qu'il a côtoyé entre 2008 et 2016, au contraire.
« Ça serait génial. Il mérite d'être actuellement en NBA, et de quitter la NBA de la façon dont il le souhaite. Mais ce n'est pas moi qui décide et je laisse ça entre les mains de ceux qui font ces choix. »
Pour l’heure, rien ne confirme toutefois que Houston envisage sérieusement de signer Russell Westbrook. Déjà parce que c'est impossible financièrement, si le club ne se sépare pas d'un joueur en amont…
Mais aussi parce que Houston semble faire confiance à Reed Sheppard et Amen Thompson à la mène.
|Russell Westbrook
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2008-09
|OKC
|82
|33
|39.8
|27.1
|81.5
|2.2
|2.7
|4.9
|5.3
|2.3
|1.3
|3.3
|0.2
|15.3
|2009-10
|OKC
|82
|34
|41.8
|22.1
|78.0
|1.7
|3.1
|4.9
|8.0
|2.5
|1.3
|3.3
|0.4
|16.1
|2010-11 ☆
|OKC
|82
|35
|44.2
|33.0
|84.2
|1.5
|3.1
|4.6
|8.2
|2.5
|1.9
|3.9
|0.4
|21.9
|2011-12 ☆
|OKC
|66
|35
|45.7
|31.6
|82.3
|1.5
|3.1
|4.6
|5.5
|2.2
|1.7
|3.6
|0.3
|23.6
|2012-13 ☆
|OKC
|82
|35
|43.8
|32.3
|80.0
|1.4
|3.9
|5.2
|7.4
|2.3
|1.8
|3.3
|0.3
|23.2
|2013-14
|OKC
|46
|31
|43.7
|31.8
|82.6
|1.2
|4.5
|5.7
|6.9
|2.3
|1.9
|3.8
|0.2
|21.8
|2014-15 ☆
|OKC
|67
|34
|42.6
|29.9
|83.5
|1.9
|5.4
|7.3
|8.6
|2.7
|2.1
|4.4
|0.2
|28.1
|2015-16 ☆
|OKC
|80
|34
|45.4
|29.6
|81.2
|1.8
|6.0
|7.8
|10.4
|2.5
|2.0
|4.3
|0.2
|23.5
|2016-17 ★
|OKC
|81
|35
|42.5
|34.3
|84.5
|1.7
|9.0
|10.7
|10.4
|2.3
|1.6
|5.4
|0.4
|31.6
|2017-18 ☆
|OKC
|80
|36
|44.9
|29.8
|73.7
|1.9
|8.2
|10.1
|10.2
|2.5
|1.8
|4.8
|0.2
|25.4
|2018-19 ☆
|OKC
|73
|36
|42.8
|29.0
|65.6
|1.5
|9.6
|11.1
|10.7
|3.4
|1.9
|4.5
|0.5
|22.9
|2019-20 ☆
|HOU
|57
|36
|47.2
|25.8
|76.3
|1.8
|6.2
|7.9
|7.0
|3.5
|1.6
|4.5
|0.4
|27.2
|2020-21
|WAS
|65
|36
|43.9
|31.5
|65.6
|1.7
|9.9
|11.5
|11.7
|2.9
|1.4
|4.8
|0.4
|22.2
|2021-22
|LAL
|78
|34
|44.4
|29.8
|66.7
|1.4
|6.0
|7.4
|7.1
|3.0
|1.0
|3.8
|0.3
|18.5
|2022-23 *
|All Teams
|73
|29
|43.6
|31.1
|65.6
|1.2
|4.6
|5.8
|7.5
|2.2
|1.0
|3.5
|0.5
|15.9
|2022-23 *
|LAL
|52
|29
|41.7
|29.6
|65.5
|1.1
|5.0
|6.2
|7.5
|2.3
|1.0
|3.5
|0.4
|15.9
|2022-23 *
|LAC
|21
|30
|48.9
|35.6
|65.8
|1.4
|3.4
|4.9
|7.6
|2.0
|1.1
|3.4
|0.5
|15.8
|2023-24
|LAC
|68
|23
|45.4
|27.3
|68.8
|1.4
|3.7
|5.0
|4.5
|1.8
|1.1
|2.1
|0.3
|11.1
|2024-25
|DEN
|75
|28
|44.9
|32.3
|66.1
|1.4
|3.6
|4.9
|6.1
|2.5
|1.4
|3.2
|0.5
|13.3
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.