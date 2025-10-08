Kevin Durant trouverait « génial » de retrouver Russell Westbrook aux Rockets

L'hypothèse traîne depuis la grave blessure de Fred VanVleet : et si Russell Westbrook rejoignait les Rockets, où évolue désormais Kevin Durant ? Une hypothèse qui fait rêver les fans nostalgiques du duo explosif qu’ils formaient à Oklahoma City, mais que KD lui-même prend avec prudence.

« Je n'ai pas d'indice sur le sujet. Je n'ai demandé à personne mais j'ai aussi entendu ça. Je ne sais pas. On ne m'en a pas parlé et, en général, quand ce genre de choses arrivent, ça fait du bruit. Mais je n'en ai pas entendu parler, en dehors de ce que disent les fans sur Internet » répond-il ainsi.

Néanmoins, Kevin Durant n'est pas contre l'idée de retrouver celui qu'il a côtoyé entre 2008 et 2016, au contraire.

« Ça serait génial. Il mérite d'être actuellement en NBA, et de quitter la NBA de la façon dont il le souhaite. Mais ce n'est pas moi qui décide et je laisse ça entre les mains de ceux qui font ces choix. »

Pour l’heure, rien ne confirme toutefois que Houston envisage sérieusement de signer Russell Westbrook. Déjà parce que c'est impossible financièrement, si le club ne se sépare pas d'un joueur en amont…

Mais aussi parce que Houston semble faire confiance à Reed Sheppard et Amen Thompson à la mène.

Russell Westbrook Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 OKC 82 33 39.8 27.1 81.5 2.2 2.7 4.9 5.3 2.3 1.3 3.3 0.2 15.3 2009-10 OKC 82 34 41.8 22.1 78.0 1.7 3.1 4.9 8.0 2.5 1.3 3.3 0.4 16.1 2010-11 ☆ OKC 82 35 44.2 33.0 84.2 1.5 3.1 4.6 8.2 2.5 1.9 3.9 0.4 21.9 2011-12 ☆ OKC 66 35 45.7 31.6 82.3 1.5 3.1 4.6 5.5 2.2 1.7 3.6 0.3 23.6 2012-13 ☆ OKC 82 35 43.8 32.3 80.0 1.4 3.9 5.2 7.4 2.3 1.8 3.3 0.3 23.2 2013-14 OKC 46 31 43.7 31.8 82.6 1.2 4.5 5.7 6.9 2.3 1.9 3.8 0.2 21.8 2014-15 ☆ OKC 67 34 42.6 29.9 83.5 1.9 5.4 7.3 8.6 2.7 2.1 4.4 0.2 28.1 2015-16 ☆ OKC 80 34 45.4 29.6 81.2 1.8 6.0 7.8 10.4 2.5 2.0 4.3 0.2 23.5 2016-17 ★ OKC 81 35 42.5 34.3 84.5 1.7 9.0 10.7 10.4 2.3 1.6 5.4 0.4 31.6 2017-18 ☆ OKC 80 36 44.9 29.8 73.7 1.9 8.2 10.1 10.2 2.5 1.8 4.8 0.2 25.4 2018-19 ☆ OKC 73 36 42.8 29.0 65.6 1.5 9.6 11.1 10.7 3.4 1.9 4.5 0.5 22.9 2019-20 ☆ HOU 57 36 47.2 25.8 76.3 1.8 6.2 7.9 7.0 3.5 1.6 4.5 0.4 27.2 2020-21 WAS 65 36 43.9 31.5 65.6 1.7 9.9 11.5 11.7 2.9 1.4 4.8 0.4 22.2 2021-22 LAL 78 34 44.4 29.8 66.7 1.4 6.0 7.4 7.1 3.0 1.0 3.8 0.3 18.5 2022-23 * All Teams 73 29 43.6 31.1 65.6 1.2 4.6 5.8 7.5 2.2 1.0 3.5 0.5 15.9 2022-23 * LAL 52 29 41.7 29.6 65.5 1.1 5.0 6.2 7.5 2.3 1.0 3.5 0.4 15.9 2022-23 * LAC 21 30 48.9 35.6 65.8 1.4 3.4 4.9 7.6 2.0 1.1 3.4 0.5 15.8 2023-24 LAC 68 23 45.4 27.3 68.8 1.4 3.7 5.0 4.5 1.8 1.1 2.1 0.3 11.1 2024-25 DEN 75 28 44.9 32.3 66.1 1.4 3.6 4.9 6.1 2.5 1.4 3.2 0.5 13.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.