Quelles options pour Houston après la blessure de Fred VanVleet ?

Certes, on peut lui reprocher son efficacité au tir, et Fred VanVleet n'allait sans doute être que la cinquième option offensive des Rockets cette saison, derrière Kevin Durant, Alperen Sengun, Amen Thompson et Jabari Smith Jr, mais le meneur vétéran était un stabilisateur pour l'effectif d'Ime Udoka. Un patron sur et hors du terrain.

Sa blessure est donc un énorme coup dur pour la franchise texane, surtout qu'elle va sans doute l'éloigner des parquets toute la saison, et que le timing est très délicat.

Les Rockets n'ont ainsi plus que 1,25 million de dollars de marge par rapport au « first apron », ce qui les empêche à l'heure actuelle de signer un meneur vétéran comme Russell Westbrook pour compenser la perte de Fred VanVleet. De plus, la date limite pour couper un joueur et étaler son contrat sur les prochaines saisons est passée. Il fallait le faire avant le 31 août pour la saison 2025/26 et cette option n'est donc plus sur la table…

Faire confiance aux jeunes… ou pas ?

Un transfert ? Là aussi, ce n'est pas simple car les joueurs signés durant l'été ne peuvent pas être transférés avant le 15 décembre. Cela signifie donc que Fred VanVleet, Aaron Holiday, Clint Capela, Dorian Finney-Smith, Jeff Green, Josh Okogie et Jae'Sean Tate ne sont pas transférables dans l'immédiat. Prolongé pour cinq ans, Jabari Smith Jr. est lui carrément intouchable jusqu'à l'été prochain !

Seuls Kevin Durant, Alperen Sengun, Steven Adams, Reed Sheppard, Amen Thompson et Tari Eason sont donc transférables. Dans ce groupe, seul Reed Sheppard semble potentiellement pouvoir faire ses valises, le 3e choix de la Draft 2024 ayant très peu été utilisé par Ime Udoka lors de la dernière campagne.

Les Rockets vont-ils faire confiance à l'ancien de Kentucky, qui avait été responsabilisé comme meneur en Summer League, ainsi que sur Amen Thompson et Aaron Holiday pour gérer la mène cette saison ? Ou bien vont-ils décider de sacrifier un jeune afin de récupérer un vétéran, l'arrivée de Kevin Durant ayant accéléré les ambitions du club ?

Fred VanVleet Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 TOR 37 8 35.1 37.9 81.8 0.1 1.0 1.1 0.9 1.0 0.4 0.4 0.1 2.9 2017-18 TOR 76 20 42.6 41.4 83.2 0.3 2.1 2.4 3.2 1.7 0.9 1.0 0.2 8.6 2018-19 TOR 64 28 41.0 37.8 84.3 0.3 2.3 2.6 4.8 1.7 0.9 1.3 0.3 11.0 2019-20 TOR 54 36 41.3 39.0 84.8 0.3 3.4 3.8 6.6 2.4 1.9 2.2 0.3 17.6 2020-21 TOR 52 37 38.9 36.6 88.5 0.6 3.6 4.2 6.3 2.3 1.7 1.8 0.7 19.6 2021-22 ☆ TOR 65 38 40.3 37.7 87.4 0.7 3.8 4.4 6.7 2.5 1.7 2.6 0.6 20.3 2022-23 TOR 69 37 39.3 34.2 89.8 0.4 3.6 4.1 7.2 2.8 1.8 2.0 0.6 19.3 2023-24 HOU 73 37 41.6 38.7 86.0 0.5 3.4 3.8 8.1 2.5 1.4 1.7 0.8 17.4 2024-25 HOU 60 35 37.8 34.5 81.0 0.5 3.1 3.7 5.5 2.3 1.6 1.4 0.4 14.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.