Toujours un intérêt mutuel entre les Kings et Russell Westbrook ?

En l'état, les Kings n'ont pas de place pour Russell Westbrook, mais selon ESPN, l'intérêt est mutuel, et il est « fort » pour reprendre l'adjectif employé par Shams Charania.

« Les Kings ont besoin d’un meneur remplaçant. Ils étaient 29e de la ligue au niveau des points inscrits par le banc et 29e pour les passes décisives effectuées par les remplaçants la saison dernière. Russell Westbrook peut les aider sur ces aspects, et il entretient déjà des relations au sein de la franchise. Il est proche de Domantas Sabonis, avec lequel il a déjà joué. Il a aussi évolué aux côtés de Dennis Schröder » rappelle notre confrère.

Même s'ils ont recruté le meneur allemand, les Kings souffrent clairement au poste 1, et ce sera compliqué de bien figurer sans une doublure de qualité. La bonne nouvelle, c'est que ça ne se bouscule pas pour recruter l'ancien MVP du Thunder, et les Kings peuvent se permettre d'attendre.

Obligé d'attendre ?

En fait, la seule offre sur la table émanerait de Chine, mais on imagine que Russell Westbrook n'est pas encore prêt à imiter Dwight Howard ou d'autres en exportant ses talents en Asie.

ESPN rappelle qu'au-delà de ses anciens coéquipiers, Russell Westbrook est proche des natifs de Los Angeles comme Zach LaVine et DeMar DeRozan, et qu'il connaît bien BJ Armstrong, l'ancien meneur des Bulls et ancien agent, devenu assistant GM des Kings.

Pour parvenir à leurs fins, les dirigeants devront couper un joueur, ou effectuer un transfert qui leur permettra de libérer une place dans l'effectif. Pour l'instant, c'est toutefois le calme plat, mais un début de saison moyen pourrait inciter la direction à accélérer les choses. Surtout si les Rockets ont le même projet…