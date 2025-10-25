Matchs
Stats & Highlights | Le Heat écrabouille les Grizzlies, les Hawks rebondissent à Orlando

Publié le 25/10/2025 à 7:49

La défense des Grizzlies a pris l'eau face à une équipe du Heat pas franchement perturbée par l'arrestation de Terry Rozier. Les Hawks ont eux bien rebondi face au Magic.

Andrew Wiggins et le HeatDeuxième victoire en deux matchs pour les Bucks, évidemment portés par un grand Giannis Antetokounmpo (31 points, 20 rebonds, 7 passes), qui profite de l'apport de Cole Anthony (23 points) et Gary Trent Jr (20 points) pour venir à bout des Raptors. Malgré les 29 points de Brandon Ingram.

Sans Zaccharie Risacher, touché lors du premier match, les Hawks se reprennent à Orlando. Trae Young (25 points, 6 passes) et ses coéquipiers font ainsi basculer le match grâce à un 15-0 dans le dernier quart-temps.

En tête toute la rencontre, les Cavaliers de Donovan Mitchell (35 points) se sont toutefois fait peur en fin de match, quand Egor Demin a ramené son équipe à un petit point. Il restait trois minutes à jouer mais Jarrett Allen et ses camarades vont éviter une grosse déconvenue. Côté Brooklyn, Nolan Traoré est resté sur le banc.

L'arrestation de Terry Rozier n'a pas trop perturbé le Heat, qui s'est défoulé sur les Grizzlies. Dépassés défensivement la troupe de Ja Morant s'incline de 32 points…

Portés par les 34 points de Kyshawn George, les Wizards piègent les Mavericks à Dallas. Malgré les 27 points et 13 rebonds d'Anthony Davis, c'est Cooper Flagg (18 points, 5 rebonds, 6 passes) qui a tenté de sonner la révolte pour les Texans. Mais c'est trop court, et le groupe de Jason Kidd s'incline pour la deuxième fois en deux matchs. Alex Sarr finit cette rencontre avec 14 points, 9 rebonds, 5 passes et 3 contres.

Enfin, c'est grâce à un rebond offensif de Domantas Sabonis dans les dernières secondes de la rencontre que les Kings parviennent à arracher la rencontre face au Jazz de Lauri Markkanen (33 points).

New York – Boston
Houston – Detroit
New Orleans – San Antonio
LA Lakers – Minnesota
Portland – Golden State
LA Clippers – Phoenix

Toronto – Milwaukee : 116-122

Orlando – Atlanta : 111-107

Brooklyn – Cleveland : 124-131

Memphis – Miami : 114-146

Dallas – Washington : 107-117

Sacramento – Utah : 105-104

Par Dimitri Kucharczyk
