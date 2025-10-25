Les Blazers évacuent leur frustration sur les Warriors

Dans le sillage de sa fin de match contre Denver la veille, Stephen Curry (35 points) entame la rencontre en feu. Il marque 16 points, à 4/6 à 3-points, lors des neuf premières minutes pour mettre Golden State en tête (25-17). L'entrée de Jerami Grant (22 points) change la donne et Portland revient à égalité en fin de quart temps (28-28).

Les Blazers continuent sur leur lancée derrière une adresse extérieure insolente. Deni Avdija (26 points, 6 passes, 5 rebonds) et Matisse Thybulle font mouche de loin et Portland passe à +6. Avec Stephen Curry sur le banc, c'est Jonathan Kuminga (16 points, 8 rebonds), grâce à un dunk avec la faute sur la tête de Donovan Clingan (14 points, 8 rebonds) qui ramène les Warriors (51-51). La fin de mi-temps est cependant à l'avantage des Blazers. Jerami Grant, Shaedon Sharpe et Deni Avdija lancent un 18-5 cinglant pour le plus grand bonheur du Moda Center (69-56).

Si Stephen Curry continue son festival, la défense des Warriors est par contre aux abonnés absents. Les Blazers attaquent le cercle à foison, Toumani Camara règle la mire et les hommes de Tiago Splitter punissent chaque ballon perdu adverse pour passer à +18 (101-83).

Steve Kerr tente alors un baroud d'honneur en entamant la dernière période avec Stephen Curry, Jimmy Butler (14 points) et Draymond Green (12 points, 5 ballons perdus) mais rien n'y fait. Les 21 ballons perdus de Golden State en 40 minutes les mènent tout droit vers leur première défaite de la saison, alors que Portland engrange une première victoire qui vient soulager une franchise encore sous le choc de l'arrestation de Chauncy Billups par le FBI.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La défense et le collectif des Blazers brillent. Huit joueurs à 10 points ou plus, 47% de réussite à 3-points, et 30 passes décisives. Les Blazers ont déroulé leur basket. Des 11 passes décisives de Jrue Holiday à l'agressivité du trio Camara – Avidja – Grant, Portland n'a fait qu'une bouchée des Warriors. Leur défense a également provoqué 25 pertes de balles, tout en maintenant Golden State à 43% de réussite aux tirs.

– Première victoire de Tiago Splitter en tant que coach NBA. L'ancien coach du Paris Basket ne se doutait pas que son retour de l'autre côté de l'Atlantique allait le propulser dans le siège d'entraineur en chef des Blazers lors du deuxième match de la saison. Recruter par Chauncey Billups en tant qu'adjoint, le Brésilien a su rallier ses troupes après 24 heures aussi uniques que traumatisantes pour les Blazers. Face à des Warriors en back-to-back, les joueurs de Tiago Splitter ont été les agresseurs de deux côtés du terrain pour faire le trou avant la pause et filer vers une victoire facile.

– Stephen Curry, frais comme un gardon. À 37 ans et après une performance dantesque la veille, Stephen Curry a été le Warrior le plus en vue. Alors que tout ses coéquipiers ont manqué de peps et de concentration, le double MVP a marqué 35 points en 27 minutes à plus de 50% de réussite aux tirs.