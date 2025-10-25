Les Knicks étouffent les Celtics

À chaque victoire des Knicks sur Boston, c’est un petit jour férié pour les fans new-yorkais, et celle-ci n’a pas dérogé à la règle. Portés par un deuxième quart-temps d'exception, les Knicks ont dominé des Celtics encore en rodage, avant de contenir leur retour en fin de match. Score final : 105-95. Rappelons que les Celtics, comme les Cavaliers, avaient “sweepé” les Knicks en saison régulière la saison passée.

Côté Knicks, Miles McBride est titularisé à l’arrière aux côtés de Jalen Brunson, pour épauler Mikal Bridges, OG Anunoby et Karl-Anthony Towns, et c'est Boston qui frappé d’entrée avec six points consécutifs… Avant d’enchaîner trois pertes de balle en trois minutes. Les séries ont ensuite continué à s’enchaîner. Lorsque New York répond par un 7-0, c'est pour ensuite pour manquer huit tirs de suite. Conséquence : les Celtics répondent par un 8-0. Bref, un premier quart-temps très moyen et décousu, et les Celtics de Sam Hauser en profitent pour mener 30-22.

Tyler Kolek et Jordan Clarkson débarquent aux côtés de Bridges, Anunoby et Towns, et tout change ! Ce cinq inverse la tendance avec un 11-0 sec. Précis à la passe, et agressif pour aller au cercle, Kolek fait très mal, et les Knicks enchaînent par un 14-0 ! Résultat : un deuxième quart-temps à sens unique (42-14), et une avance confortable à la mi-temps (64-44). Autre point positif : la belle rentrée de Josh Hart, toujours aussi impressionnant au rebond.

Towns verrouille la victoire

Au retour des vestiaires, les Celtics se réveillent avec un 8-0, et c'est Miles McBride qui stoppe l’hémorragie, avant que Jalen Brunson (31 points) et Mikal Bridges n’enchaînent à leur tour de loin. Les Knicks ont retrouvé la maitrise du jeu, et l'écart atteint 24 points grâce à une grosse domination au rebond offensif.

Au début du 4e quart-temps, rebelote puisque les Celtics signent un 5-0 pour revenir sous la barre des 15 points d'écart. Moment choisi par Karl-Anthony Towns (26 points, 13 rebonds) pour asseoir sa domination sous les panneaux : trois rebonds offensifs de suite, une faute provoquée pour deux lancers réussis, puis un shoot lointain.

Malgré un dernier sursaut d'orgueil d'un maladroit Derrick White et d'un épatant Hugo Gonzales, les Knicks ne tremblent pas, et ils s'imposent de 10 points (105-95). Ce n'est que la deuxième victoire des Knicks face aux Celtics en saison régulière en deux ans.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Un deuxième quart-temps monumental. C'est le tournant du match puisque les Knicks remportent ce deuxième quart-temps 42-14 pour prendre 20 points à la pause. A la mi-temps, New York a déjà pris 12 rebonds offensifs et inscrit 18 points sur des balles perdues adverses. Autre stat cinglante : le 16-0 sur contre-attaque.

– Frayeur pour OG Anunoby. La soirée n'a pas été parfaite pour les Knicks puisqu'ils ont perdu OG Anunoby. L'ailier est sorti sur blessure à cinq minutes de la fin. Il a rejoint le banc sans pouvoir poser le pied au sol. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'a pas rejoint les vestiaires, mais les Knicks n'ont pas communiqué sur sa blessure.