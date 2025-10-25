A Houston, les Pistons résistent à Kevin Durant

Après avoir perdu leur défaite en double prolongation face au Thunder, les Rockets retrouvaient leur Toyota Center pour accueillir les Pistons et c'est Kevin Durant (37 points, 3 rebonds, 3 interceptions) qui lance les hostilités avec un 2+1 à mi-distance. Si Detroit enchaîne les fautes et se retrouve dans la pénalité après seulement quatre minutes de jeu, ce sont les visiteurs qui mènent les débats, dans un premier temps, en profitant de la maladresse des Rockets.

Toutefois, à la fin du premier quart-temps, l'équipe d'Ime Udoka passe un 12-2 conclu par un panier de Tari Eason qui redonne l'avantage à Houston (28-27) sauf que ce même Tari Eason commet une faute sur un tir à 3-points de Javonte Green. Sur la ligne, l'ancien des Bulls réussit deux de ses trois tentatives pour remettre Detroit devant. Une avance de courte durée puisqu'avec cinq secondes sur l'horloge, Alperen Sengun (17 points, 7 rebonds, 7 passes) remonte tout le terrain pour inscrire un panier à mi-distance sur le buzzer du premier quart-temps (33-32).

Dès la reprise, Chaz Lanier inscrit ses premiers points en NBA sur un tir à longue distance. Puis, pour prendre cinq points d'avance, Cade Cunningham (21 points, 7 rebonds, 9 passes) envoie Jalen Duren au “alley-oop” qui écrase un dunk sur Alperen Sengun.

Ce panier sera le dernier coup d'éclat du pivot. Quelques minutes plus tard, il reçoit la balle sous le panier, mais Amen Thompson surgit par derrière pour frapper le ballon et l'envoyer hors des limites du terrain. Un geste qui agace l'intérieur de Detroit qui pousse le frère d'Ausar et écope d'une faute technique. Sur l'action suivante, il tente de se défaire du marquage d'Amen Thompson, mais lui met un coup de coude au visage synonyme de Faute Flagrante 2 et donc d'exclusion.

Malgré ces incidents, Detroit est en tête à la mi-temps grâce à un Duncan Robinson auteur de quatre tirs à 3-points au moment de rejoindre les vestiaires (63-56).

Detroit plie, mais ne rompt pas

Au terme du troisième acte, Detroit mène toujours d'un point (87-86) et Cade Cunningham, pourtant discret jusqu'ici, décide de sortir de sa boîte. Il se montre avec deux paniers primés, mais Kevin Durant permet à Houston de rester dans la partie. Si l'ailier inscrit 14 de ses 37 points dans le dernier acte, ce sont toujours les Pistons qui mènent de deux points à 25 secondes du terme.

Kevin Durant remonte la balle et essaye de jouer un “pick and roll” avec Alperen Sengun, mais Paul Reed dévie la passe de “KD”. Tant bien que mal, le Turc parvient à réceptionner le ballon, mais dans la foulée, l'ancien intérieur des Sixers contre le tir de l'intérieur de Houston.

Une action décisive puisqu'Amen Thompson est contraint de commettre une faute sur Cade Cunningham. Sur la ligne, le meneur ne tremble pas et permet à Detroit de s'imposer 115-111.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Les nombreuses fautes de Detroit : Les Pistons auraient pu s'offrir une victoire facile, mais ils ont commis des fautes à répétition tout au long de la partie. Dès les premières minutes de la partie, Detroit se retrouve dans la pénalité et ce problème va être présent tout au long du match. Jalen Duren est exclu dès le deuxième quart-temps tandis que Ron Holland II et Isaiah Stewart sont expulsés pour six fautes. Au total, les Rockets ont tiré 48 lancers-francs pour 32 réussites. Un beau gâchis…

– Kevin Durant a tout donné, en vain : Kevin Durant se sentait responsable de la défaite face à OKC. Pour se rattraper, l'ancien de Phoenix a brillé avec 37 unités à 9/18 au tir et un parfait 3/3 de loin, dont 14 points dans le quatrième quart-temps. Il s'est également montré avec trois interceptions, mais ce fut insuffisant pour permettre à Houston de remporter son premier match de la saison.

– Paul Reed en facteur X : Jalen Duren et Isaiah Stewart exclus, Paul Reed a été appelé en renfort et il a répondu présent ! En 20 minutes de jeu, il a apporté 13 points, mais il a surtout réussi à se créer une place face à la grande raquette de Houston en captant neuf rebonds. En fin de rencontre, il se montre encore en réalisant l'action défensive qui est venue sceller le sort du match.