Le duo James Harden – Kawhi Leonard dompte les Suns

Après le gros flop à Utah, les Clippers retrouvaient l'Intuit Dome pour y défier les Suns, l'ancienne franchise d'un certain Bradley Beal. À l'image du match face au Jazz, Los Angeles ne brille pas dans les première minutes et encaisse un 15-0 qui permet à Phoenix de rapidement prendre neuf points d'avance (23-14).

Une avance de courte durée puisque James Harden (30 points, 7 rebonds, 7 passes) réalise un premier quart-temps parfait avec 14 points à 4/4 au tir et 2/2 de loin pour ramener les siens dans la partie. Résultat : les locaux mènent 34-33 après douze minutes de jeu.

Pour débuter le deuxième quart-temps, les Clippers passent un 12-0 avec un Kawhi Leonard (27 points, 5 rebonds, 5 passes) bien plus fringant que face au Jazz. Le double champion NBA commence par une interception sur Collin Gillespie qui donne lieu à un dunk en contre-attaque. Puis, il enchaîne avec une flèche derrière l'arc et un tir à mi-distance pour donner trois points d'avance aux Clippers, le plus gros écart du match (46-33).

Une première victoire autoritaire

Cet écart ne cesse de grandir grâce à l'adresse à 3-points des Angelinos. À la mi-temps, les Clippers en sont à 61% de loin avec, en tête de file, un James Harden toujours inarrêtable. Au moment de rejoindre les vestiaires, “The Beard” affiche 26 points à 7/9 au tir à 5/6 de loin, pour une avance de 16 points.

Les hommes de Tyronn Lue entament la deuxième mi-temps par un 5-0 au cours duquel Kawhi Leonard convertit un 2+1 pour passer la barre des vingt points d'avance (77-56). Contrairement au match contre Sacramento, les Suns ne réalisent pas de remontée au score et continuent de couler face à un collectif des Clippers parfaitement rodé.

Phoenix finit par s'incliner 129-102 et concède sa première défaite de la saison avant d'aller défier les Nuggets, à Denver, ce samedi. À l'inverse, les Clippers remportent leur premier match de cette campagne 2025/26 avant d'aller affronter les Blazers, victorieux des Warriors, ce dimanche.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Un James Harden bouillant en première mi-temps. Lors du premier match face au Jazz, James Harden avait certes réalisé un double-double avec 15 points et 11 passes, mais il n'avait pas pesé sur le jeu. Lors de ce duel face aux Suns, l'inverse s'est produit. Alors que les Clippers semblaient mal embarqués, le MVP 2018 a remis les siens sur le droit chemin en lançant un 8-0 au cours duquel il s'est illustré avec cinq points pour permettre à Los Angeles de revenir à 28 partout. Le MVP 2018 réalise ainsi un premier quart-temps parfait avec 14 points à 4/4 au tir et 2/2 de loin. Dans le deuxième acte, il continue sur sa lancée et affiche 26 points à 7/9 au tir au moment de rejoindre les vestiaires.

– Des Suns sans solution. Toujours sans Jalen Green, les Suns n'ont quasiment pas existé lors de ce match. Si le coup de chaud de James Harden a causé de sérieux soucis à la défense de Phoenix, ce ne fut pas la seule raison de ce lourd revers. Après avoir encaissé 71 points en première mi-temps lors du match d'ouverture face aux Kings, les Suns en ont pris 72. Phoenix n'a pas réussi à contenir le duo Derrick Jones Jr. / Kris Dunn. Le premier a aidé les Clippers à revenir au score tandis que le second a permis aux Angelinos de repasser devant à la fin du premier quart-temps. Ensuite, un Kawhi Leonard chirurgical lors du début du deuxième acte a creusé un écart en faveur de Los Angeles que les Suns n'ont jamais su combler.