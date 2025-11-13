Matchs
Anthony Davis mis au frigo avant un possible échange ?

Le propriétaire des Mavs, Patrick Dumont, a décidé qu'Anthony Davis n'était pas en mesure de retrouver les terrains. Une mesure de précaution qui interroge.

Anthony DavisLes Mavs agissent dans l'urgence après le licenciement de leur GM, Nico Harrison. À tel point que c'est désormais au propriétaire de se prononcer sur les questions d'ordre médical des joueurs de Jason Kidd, dans l'attente d'une réorganisation de la direction de la franchise texane.

ESPN rapporte ainsi que Patrick Dumont a ainsi eu à trancher sur le cas épineux d'Anthony Davis, qui espérait (poussé par Nico Harrison…) effectuer son retour samedi dernier face aux Wizards après une blessure au mollet contractée il y a dix jours. Celui-ci n'était pas définitivement acté en raison d'un désaccord entre le staff médical des Mavs dirigé par Johann Bilsborough, et le staff personnel de l'intérieur.

Patrick Dumont a donc tranché en faveur de Johann Bilsborough en préférant maintenir Anthony Davis à l'infirmerie tant qu'il ne possède pas de données prouvant qu'un retour n'aggravera pas sa blessure.

Anthony Davis a joué 14 matches depuis février

D'un côté, on peut très bien comprendre le choix du nouveau propriétaire des Mavs, qui veut préserver au maximum son joueur, qui n'a pas été épargné par les blessures depuis son arrivée à Dallas : 14 rencontres jouées depuis février. Surtout qu'une blessure au mollet mal soignée ou un retour prématuré est susceptible de déboucher sur une blessure bien plus grave, comme c'est arrivé à Tyrese Haliburton, Damian Lillard et Jayson Tatum, victimes d'une rupture du tendon d'Achille.

Mais certains, comme The Athletic, estiment que Patrick Dumont agit peut-être de la sorte pour préparer le terrain à un possible départ d'Anthony Davis, arrivé à Dallas grâce à Nico Harrison. Le propriétaire pourrait ne vouloir prendre aucun risque… afin de pouvoir s'en séparer rapidement.

Après avoir congédié Nico Harrison, architecte de l'échange catastrophique qui a envoyé Luka Doncic aux Lakers, on peut imaginer qu'il se prépare à tourner définitivement cette page en échangeant son intérieur de 32 ans, pour commencer à bâtir autour de Cooper Flagg. Ou tout du moins qu'il garde ses options ouvertes…

Par Romain Davesne
